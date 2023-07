“La interacción con mis alumnos es muy importante para mí. Me llenan de energía”.

Era el 2 de julio de 2008, y el economista Pablo Lucio Paredes tenía un gran dilema. Aquella tarde tenía una intervención en la Asamblea Constituyente de Montecristi, y también debía estar de regreso en la capital antes de las 20:00.

“No quería dejar de trabajar, porque era un honor haber sido elegido para la Asamblea Constituyente y quería cumplir con mis responsabilidades. Hablé con el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y le rogué que me permitiera hacer la primera intervención”, recuerda.

Gabriela Moyano, una vida llena de colores Leer más

Hubo momentos a lo largo de aquel día en los que dudó de que llegaría a tiempo. Y sin embargo, llegó. Se sentó en las escalinatas segundos antes de que el árbitro pitara el inicio del primer tiempo. Aquella noche mágica, Liga Deportiva Universitaria ganó por primera vez en su historia la Copa Libertadores.

El deporte y la economía han sido las dos grandes pasiones de este quiteño, quien recibió a SEMANA en su casa de Monteserrin para recordar las múltiples facetas de una vida llena de episodios emocionantes.

“Toda la vida he tratado de hacer cosa variadas. Me incomoda hacer solo una actividad”.

Una de las curiosidades que asegura que pocos saben de él es que, antes de doctorarse en Economía, estudió Física Nuclear.

Tras volver al país, a fines de los años setenta, incursionó en la docencia, en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para luego pasar por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, IDE Business School y la Universidad San Francisco de Quito, donde actualmente dicta sus materias.

“La interacción con mis alumnos es muy importante para mí. Me llenan de energía”, dice. Recientemente fue elegido como uno de los mejores maestros de la USFQ por los estudiantes, un galardón que lo llena de orgullo.

“Francamente, me emociona que 38 años después, los chicos de 18, 20 años aún aprecien mi trabajo y se identifiquen con lo que les estoy enseñando”.

"En el Ecuador los temas económicos no faltan". Karina Defas

Economía para el pueblo

A la par de la docencia, tras regresar al país Paredes se convirtió en el primer periodista económico de Diario EXPRESO, y su amor por comunicar los pormenores económicos a la ciudadanía no se detuvo ahí.

Catalina Cajías: Abogar por las mujeres emprendedoras Leer más

En años posteriores mantuvo los espacios televisivos ‘Usted y su dinero’ y ‘Economía para todos’, así como el programa radial ‘Economía de la vida diaria’.

“En el Ecuador los temas económicos no faltan”, comenta risueño, “pero siempre me gustó la idea de condensar los temas de una manera que la gente pudiera comprender lo que sucedía en el país, y cómo podía invertir correctamente su dinero para que le beneficie”.

Cuenta que años después de la conclusión de los programas, una mujer se acercó a su auto en un peaje para agradecerle los tips que ofrecía en televisión. “Me dijo que no había migrado durante la crisis del 2000 por uno de mis programas, y que fue la mejor decisión. Me tomó por sorpresa. Fue muy hermoso saber que había tenido una influencia positiva en su vida”, afirma.

Al momento es parte de la comisión para la reforma del Seguro Social, en el que lleva más de ocho meses de trabajo.

“No concibo mi vida sin el fútbol o el deporte”. Karina Defas

El amor por las canchas

En 1962 vio un partido en vivo en el estadio Maracaná en Río de Janeiro junto a sus tíos. “Mi mamá era brasileña, y la pasión por el fútbol de mi familia materna era inevitable. Sin embargo, ver ese partido con mis tíos me marcó de por vida”.

Desde el año 2000 ha escrito el libro ‘El fútbol ya no es un sueño’, textos de análisis como ‘Fútbol y economía: dos fuerzas del mundo moderno’, y ha mantenido programas radiales, el más reciente durante el último Mundial.

José Hidalgo Pallares, entre números y literatura Leer más

“No concibo mi vida sin el fútbol o el deporte”, sostiene.

¿Escribiría otro libro? Afirma que es posible. “Me encantan los retos”.

CARA A CARA

¿Aún juega al fútbol?

Ya no. De tanto jugar me lesioné la rodilla y tuvieron que operarme. Así que ya no juego porque temo lesionarme de nuevo.

¿Colgó los zapatos tenis entonces?

En el fútbol sí, pero aún juego tenis, basquetbol y estoy aprendiendo a jugar paddle, que está de moda.

¿Sus hijos comparten su pasión por el deporte?

¡Claro! Por el deporte y por la Liga.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Paso tiempo con mi familia, y me encanta leer. También veo varios deportes por televisión con mis hijos, hasta rugby. Voy al estadio también, incluso cuando nadie me acompaña.

¿Cuál es uno de los momentos más emocionantes de su vida?

Mi segundo hijo nació el 20 de abril, el día que cayó Lucio Gutiérrez. Fue loquísimo, porque él nacía mientras el gobierno se caía. Días después nos hicieron un reportaje llamándolo el primero de los ‘forajidos’ (ríe).