ONG inicia proyectos de negocios para los jóvenes: ¿De qué se trata?

Erradicar la pobreza generacional mediante estrategias comprobadas. Ese es el objetivo de Children International con capacitaciones y acompañamiento a los jóvenes en el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo.

(Sigue leyendo: Una ONG forma líderes empresariales creativos)

ONG capacita a jóvenes para romper el ciclo de la pobreza generacional Leer más

En Quito, los altos índices de desempleo juvenil entre los 17 y 24 años motivan la intervención de la fundación en áreas vulnerables como La Roldós, Atucucho, La Magdalena, Huarcay y La Argelia. Este año, más de 800 jóvenes participan en el programa ‘Hacia el Empleo’, diseñado para dotarlos de habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral y promover su desarrollo integral.

Esta iniciativa no solo enseña habilidades técnicas, sino también habilidades blandas como liderazgo y trabajo en equipo. “Invitamos a las empresas a unirse a nuestra misión de empoderar a los jóvenes y ofrecerles oportunidades laborales de calidad. Su participación es fundamental para seguir construyendo un futuro más equitativo y romper el ciclo de la pobreza. Juntos podemos cambiar vidas y fortalecer el tejido social y económico de nuestro país”, declaró María Augusta Proaño, directora de la Agencia Quito de la ONG.

Acción. María Augusta Proaño habla con los aspirantes. Cortesía

Enfoque combina capacitación y acompañamiento

El reto de conectar la formación con la inserción laboral es complejo, pero la organización ha adoptado un enfoque integral que combina capacitación actualizada, acompañamiento personalizado y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado. Este modelo asegura que los jóvenes estén preparados para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y contribuyan significativamente a sus comunidades y al desarrollo económico del país.

(Te puede interesar: Caso Triple A: Defensa pide medidas alternativas a la privación de libertad)

Los Clubes de Leones alivian las necesidades de las comunidades: ¿Cómo integrarse? Leer más

Historias como la de Evelyn Paola Chalacán, quien encontró su lugar en el Hospital Solca, y Karen Lizeth González, ahora auxiliar de producción de una empresa privada, son testimonios del impacto transformador de la estrategia en la vida de los jóvenes y sus comunidades.

“Gracias a los cursos, pude fortalecer mi trabajo en equipo y la comunicación asertiva, habilidades que me han servido mucho. Nunca pensé que trabajaría en el área de salud, pero gracias a Children International encontré esta oportunidad. Invito a otros jóvenes a que se atrevan y vivan esta experiencia. Es un camino emocionante en el que uno gana mucho más que lo laboral; se gana en crecimiento personal y en vivencias inolvidables. ¡No tengan miedo de intentarlo!”, señala Evelyn.

Programa ‘Hacia el Empleo’ es un programa que brinda acceso a la educación, formación vocacional, desarrollo personal y oportunidades de trabajo en los jóvenes.

En el área de Educación, los contribuyentes de Children International invierten en la vida de los niños, ayudándolos a obtener la educación, habilidades para la vida y confianza que necesitan para superar la pobreza.

¿Qué regalar a los signos zodiacales en Navidad? Esto dice la IA Leer más

Mientras que, en Salud, se dedican a eliminar la atención médica y dental inadecuada, la desnutrición crónica, las condiciones antihigiénicas e insalubres, la falta de educación sobre la salud mental y reproductiva, y las enfermedades previsibles sin tratar. En muchas comunidades marginadas, los niños no tienen acceso a recursos como libros o uniformes, lo que puede retrasarles en sus estudios.

Alrededor de 73 millones de jóvenes no pudieron encontrar un trabajo sostenible y significativo en 2022; 6 millones más que antes de la pandemia. Entre los jóvenes desempleados, más de 1 de cada 5 no tiene empleo, no recibe educación ni participa en ningún programa de formación. El cierre de centros escolares dejó a 24 millones de alumnos fuera del sistema educativo.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUCRÍBETE A EXPRESO!