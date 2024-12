Navidad, familia y oro: La intimidad de Daniel Pintado

Eran las 16:00 y las calles de Cuenca se teñían de un aire festivo. En cada esquina, el ambiente navideño se colaba entre los pasos de los cuencanos, mientras las cúpulas de la ciudad destacaban en el horizonte.

En Casa Firenza, el lugar elegido para la sesión fotográfica, ya todo estaba listo. Primero, entró Eulalia, la mamá de Daniel Pintado, seguida de sus nietos Montse y Nico, quienes estaban acompañados de la madre de los pequeños.

La complicidad y el amor entre el campeón olímpico y sus hijos era palpable en los juegos alrededor del árbol. La imagen era perfecta, como una postal, que anticipaba una conversación cargada de emociones.

Desde el rooftop, con el atardecer como telón de fondo, comenzó la entrevista, en donde Pintado compartió cómo esta ciudad lo ha marcado, cómo la dedicación plena en los últimos tres años le costó más que sudor, y los regalos que dejó el 2024, "Ser campeón olímpico con mis padres aún vivos y mis hijos pequeños para que lo vivan, eso es lo mejor de todo", confesó con una sonrisa y añadió un detalle especial para su entrenador, un regalo que pronto haría público en sus redes sociales.

Mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, hablaba no solo el campeón olímpico, sino uno más cercano, más humano. "Mi historia es de caídas y levantadas", dijo, con un mensaje claro para los jóvenes: no importa cuántos tropiezos haya, lo importante es siempre

Cara a cara

Tenemos la vista de Cuenca como fondo, ¿Hay algún sitio específico de esta ciudad que le mueva emociones y esté vinculado a su carrera?

Bueno, me gusta mucho el Parque de la Madre, porque ahí empezó todo. Ahí fue la primera vez que me acerqué para entrenar atletismo con mi mami y toda mi carrera deportiva pasé ahí.

¿Qué tiene de especial esta ciudad para que salgan tantos campeones?

Más allá de la altura y de la ubicación que nos beneficia, siempre ha sido el profesionalismo de nuestros deportistas. Yo crecí viendo Jefferson Pérez, a Andrés Chocho, a Elizabeth Bravo, a Esteban Enderica, entonces para mí fue muy normal comportarme como un deportista profesional desde muy chiquito.

¿Cuál fue el mayor sacrificio que hizo para llegar a este nivel?

Creo que el sacrificio de haber estar enfocado en la preparación como tal. Si bien entrené 16 años para llegar a ser campeón olímpico, hubo 3 años en los que estuve enfocado al 100%, en los que no había familia, no había amigos, no había distracciones. Simplemente entrenar 24 horas.

Hablemos de los JJ.OO. París 2024. Al momento de estar 500 metros antes de llegar a la meta, ¿qué se le cruzó por la mente?

Cuando faltaba un kilómetro, sabía que tenía mucha fuerza, pero cuando faltaban 500 metros era como, '¿en realidad está pasando esto?', '¿en realidad voy a ser campeón olímpico?´'. Y al pensar eso, entraron un poco los nervios. Mi corazón estaba con pulsaciones a mil y '¿será que en ese momento me desmayo?' Pero luego volvieron los pensamientos positivos y el feedback de toda la carrera deportiva, de mis hijos, mi familia, y todas las personas que me apoyaron.

Estamos a pocos días de Navidad, ¿cuáles han sido los regalos que le dejó el 2024?

Poder ser campeón olímpico con mis padres aún con vida, con mis hijos chiquitos y que lo puedan vivir, creo que han sido los regalos más bonitos de este 2024 ¡y de toda mi vida!

¿Hay alguna tradición específica para Navidad que piense repetir?

Por lo general, lo que hacemos del 24 es reunirnos para hacer una cena un poco temprano. A las 8 de la noche comemos entre todos, compartimos y al día siguiente voy al entrenamiento, pero al mediodía nos reunimos con mis hijos para abrir los regalos que tenemos para ellos.

Si pudiera hacer un regalo especial a alguien que le haya inspirado, ¿a quién sería?

Bueno, el regalo especial de esta Navidad creo que será para mi entrenador y bueno, ya se los contaremos en redes sociales que es un detalle espectacular para él.

¿Cómo cree que su historia inspira a los demás jóvenes?

Lo bonito de mi historia es que he tenido muchas caídas, pero siempre me he levantado en base a la resiliencia. En Tokio 2021, por ejemplo, yo me fui con mucha expectativa para ser medallista olímpico y pues no lo conseguí. Después de esos Juegos Olímpicos no quería hacer nada, quería retirarme del deporte, pero gracias a Dios tomé unas decisiones sabias. Y a través de mi historia puede mucha gente inspirarse y decir, si él lo logró, nosotros también podemos.

Ping -pong

¿Qué es lo más raro que le han dicho en una carrera?

Quizás cuando me insultaron en italiano, pero no sabía qué significaba, así que todo bien (risas)

Si pudiera ponerle una canción a su marcha, ¿cuál sería?

Hay una canción que me gusta bastante y con la que inicio normalmente antes de las competencias, que se llama Soledad de Guanaco. Me gusta bastante.

Ya sabemos cómo es en la pista de competencia, ¿cómo es en la pista de baile?

(Risas) No, no soy muy buen bailarín. Cuando estoy muy emocionado en la fiesta creo que me salen los pasos prohibidos.

¿Si tuviera que invitar a marchar a alguien, a quién sería?

Invitaría a marchar a mi mami, yo quisiera hacerle marchar.

¿De qué conversaría?

De toda la vida, de los inicios, quizá algunas cosas que ella me había dicho cuando yo era pequeño y he olvidado con el tiempo.

Poder ser campeón olímpico con sus padres aún vivos y sus hijos pequeños para vivir la experiencia es su mejor regalo. Fotos: Miguel Canales

¿Qué hace cuando no está entrenando?

En el tiempo libre que tengo siempre trato de ir a visitar a mis padres o a mis hijos, de pasar bastante tiempo con ellos. Si capaz en ese momento se estrenó alguna película, entonces tratamos de ir a verla, de estar juntos. Soy muy hogareño… Trato de ser un papá que no esté tan ausente.

¿Proyectos para el 2025?

Quiero ser campeón mundial, que aún no lo he conseguido. Ya nos estamos alistando para Tokio 2025.

Fotos: Miguel Canales. Producción y estilismo: Gianella Muñoz. Maquillaje y peinado: Escuela y estudio de maquillaje Jasmin Peña (IG@xpertamakeup) Vestuario de mamá y niños: De Prati (IG@deprati) Locación: Hotel Casa Firenza (IG@casafirenza)

