ONG Guayasamín conserva y promueva la riqueza artística: ¿Cómo funciona?

La Fundación Guayasamín, creada por el reconocido artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, es un baluarte cultural que preserva y promueve la riqueza artística de Ecuador. Fundada el 14 de enero de 1977 y aprobada mediante el Acuerdo Ministerial publicado en el Registro Oficial N.° 255, esta institución sin fines de lucro se ha consolidado como un referente del patrimonio cultural y turístico de Quito, albergando colecciones de arte precolombino, colonial y moderno, donadas por el mismo Guayasamín y su familia.

La fundación gestiona y administra tres espacios icónicos: la ‘Casa Museo Guayasamín’, ‘La Capilla del Hombre’ y el ‘Sitio Arqueológico y Plaza de las Culturas’. Estos lugares no solo conservan y exhiben obras de arte de incalculable valor, sino que también han sido testigos de innumerables actividades culturales y educativas.

Alfredo “Che” Vera, presidente de la fundación, explica a este Diario: “Los quiteños, ecuatorianos y latinoamericanos podemos sentirnos orgullosos de estos espacios”. A través de su archivo histórico y bibliográfico, la Organización No Gubernamental (ONG) se convierte en un recurso invaluable para investigadores y académicos, manteniendo viva la memoria histórica del país.

¿En qué área se especializa la fundación?

Aunque la Fundación Guayasamín no es una institución de asistencia social, su impacto trasciende al beneficiar a una amplia comunidad que incluye niños, familias, estudiantes, docentes, adultos mayores, artistas y turistas. “El beneficio es social, sí; mas no es una fundación de asistencia social, por lo que no recibe aportes gubernamentales o de gobiernos seccionales”, puntualiza Vera.

Los proyectos desarrollados abordan las artes, la cultura de paz y el desarrollo comunitario, con actividades como exposiciones permanentes y temporales, talleres de pintura, fotografía, manualidades y bienestar personal.

Además, ofrecen visitas guiadas, charlas y seminarios que enriquecen la experiencia cultural de sus visitantes. Este año, la ONG ha centrado sus esfuerzos en iniciativas que aseguren su sostenibilidad y amplíen su alcance.

“Nos hemos concentrado en volvernos energéticamente autosustentables, terminar la construcción de la Plaza de las Culturas y abrirla como un lugar turístico para la ciudad, así como en la construcción de un nuevo museo para albergar obras que actualmente no están expuestas”, agrega su vocero.

LEGADO La ONG preserva el legado artístico de Guayasamín y promueve la cultura ecuatoriana, incluyendo colecciones de arte precolombino y colonial del país.



Además, está en marcha un plan para volverse energéticamente autosustentable, lo que refleja su compromiso con la preservación tanto cultural como ambiental. Asimismo, en el futuro cercano, también planean retomar los Festivales ‘Todas las Voces, Todas’ y diseñar visitas interactivas para sus espacios culturales.

Con un equipo compuesto por 26 colaboradores, entre guías, expertos en museología y conservación del patrimonio, así como personal administrativo y de mantenimiento, la sociedad sigue trabajando para cumplir su misión.

“Históricamente, la Fundación Guayasamín se ha vinculado con varias instituciones educativas, culturales y sociales, a través de convenios de cooperación para desarrollar proyectos específicos de distinta índole, aunque siempre con fines culturales”, concluye su presidente.

Archivo y equipo

Posee un amplio archivo bibliográfico, registros fotográficos y documentales que sirven como recursos esenciales para investigadores y académicos. La fundación cuenta con un equipo de 26 colaboradores especializados en museología, conservación del patrimonio, administración y guías.

