Descubra por qué EE. UU. evalúa prohibir el tinte Rojo No. 3 en los alimentos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está evaluando prohibir el uso del colorante alimentario Rojo No. 3 debido a su posible vínculo con el cáncer. Este aditivo, presente en productos como dulces, bebidas y cereales, fue prohibido en 1990 para su uso en cosméticos y medicamentos tópicos tras estudios que indicaron su potencial carcinogénico en animales. Sin embargo, su uso en alimentos ha continuado.

La revisión actual de la FDA responde a una petición de 2022 presentada por más de 20 organizaciones de salud pública que solicitan la revocación de la autorización del Rojo No. 3 como aditivo alimentario. Se espera que la decisión se anuncie en las próximas semanas.

Además, el colorante Rojo No. 40, ampliamente utilizado en Estados Unidos, también está bajo escrutinio por posibles efectos en la salud, especialmente en niños. En la Unión Europea, este y otros colorantes requieren etiquetas de advertencia sobre su posible impacto en la actividad y atención infantil.

Si bien países como los de la Unión Europea exigen etiquetas de advertencia o prohíben estos colorantes por completo, la FDA lleva años de retraso en proteger a los norteamericanos.

La posible prohibición del Rojo No. 3 podría tener un impacto significativo en la industria alimentaria estadounidense, que utiliza estos colorantes para hacer los productos más atractivos visualmente. Críticos argumentan que estos aditivos no aportan valor nutricional y podrían ser engañosos para los consumidores.

Problemas en la salud

El Rojo No. 3, el Amarillo No. 5 y el Rojo No. 40 causan estragos en nuestro cuerpo:

Disruptores endocrinos: interfiere con las hormonas.

Carcinógenos: relacionados con tumores de tiroides.

Agentes neurotóxicos: empeoran los síntomas del TDAH y los problemas de conducta.

Desencadenantes inflamatorios: dañan las células y la salud intestinal.

El cambio es posible

Con la prohibición de tinte Rojo No. 3 en los alimentos, los consumidores pueden marcar la diferencia evitando los colorantes sintéticos y eligiendo alternativas más seguras.

Es posible que esté consumiendo estos tintes tóxicos todos los días sin darse cuenta.

Golosinas: como gomitas y caramelos duros.

Productos horneados: como tortas, cremas pata tortas y donas.

Bebidas: como refrescos energéticos y gaseosas.

Cereales: especialmente los coloridos que atraen a los más pequeños.

Helados: en variedad de colores y sabores.

Incluso productos considerados saludables, como yogures y avenas, pueden contener tintes sintéticos. Por eso es importante saber leer las etiquetas de los alimentos que compra para su familia.

