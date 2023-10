No te pierdas de ninguno de estas presentaciones.

“Cuando de nuestro amor, la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida”, dicen los enternecedores versos del poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva. Estos, ya inmortales, se convirtieron en melodía gracias a los arreglos del compositor Francisco Paredes, sumándose a la extensa lista de pasillos emblemáticos del país.

Este género, explica Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, se ha convertido en parte del tejido identitario nacional, por lo que incluso tiene su propia festividad, que se celebra hoy.

“El pasillo nos conecta. No importa si no es tu género favorito, si no lo escuchas con tus amigos. Todos hemos escuchado un pasillo y lo podemos reconocer. Es lo que escuchaban nuestros abuelos”, sostiene.

Con el fin de rendir homenaje a este género, los ocho ensambles de la Fundación Teatro Nacional Sucre ofrecerán una serie de recitales que se llevarán a cabo durante todo el mes de octubre.

“Nos parece que un día no es suficiente, por eso siempre denominamos a octubre el Mes del Pasillo. En este caso, la propuesta está enmarcada dentro del programa Nuestra Música. Nuestro director musical, Simón Gangotena, nos solicitó idear propuestas distintas, en las que el repertorio no se repitiera”, cuenta Carrillo.

El festival empieza hoy a las 15:00 en el Centro Cultural Mama Cuchara con el concierto ‘Pasillo, en nuestra voz’, en el que se interpretarán afamadas canciones como ‘El alma en los labios’, ‘Sombras’, ‘Romance de mi destino’ y más.

Todos los ensambles de la fundación, el Grupo Yaravic, Ensamble de Guitarras de Quito, Orquesta de Instrumentos Andinos, Banda Sinfónica Metropolitana, Escuela Lírica, Coro Mixto Ciudad de Quito, el Coro Infantil y el Coro Juvenil, darán conciertos en teatros, plazas, iglesias, escuelas y otros espacios de la urbe.

Carrillo destaca que el objetivo es que “el público pueda acudir a todas nuestras presentaciones y disfrutar de la amplia gama que ofrece el pasillo”.

El próximo 5 de octubre es el concierto ‘Pasillo, del amor al desarraigo'. cortesía teatro sucre

De las tablas al espacio público

Además de las tablas del Teatro Nacional Sucre, el Teatro México y el Teatro Variedades, el festival también se desarrolla en otros espacios de la ciudad, entre ellos la Fundación Pueblos Unidos de América, el auditorio Brazos Abiertos del Valle de Los Chillos, la iglesia Santa Teresita y más. Adicionalmente, los ensambles tocarán en vivo en la plaza externa del Centro Cultural Mama Cuchara y tres geriátricos. Y por primera vez ofrecerán conciertos didácticos en dos colegios públicos de la urbe, con el objetivo de introducir a los jóvenes en el pasillo. “La idea es exponer a los chicos a este género, que puedan aprender y hacer preguntas”, explica Carrillo.

Un género multifacético

“Los ocho elencos han hecho una extensa investigación, con el objetivo de ofrecer cada uno conciertos especializados en una rama del pasillo, y destacar las habilidades de cada grupo”, asegura Carrillo.

Es así que la Banda Sinfónica Metropolitana ofrecerá el recital ‘Sonoridad sinfónica’, que se enfoca en pasillos para el formato sinfónico; mientras que el Grupo Yaravic presentará ‘Pasillo, tradición y rockola’, destacando los pasillos rockoleros, con temas como ‘Clavel negro’ y ‘Amor sublime’. La Escuela Lírica, mientras tanto, pondrá en escena ‘Pasillo, más allá del centro del mundo’, con melodías en este género provenientes de Colombia, Venezuela y Perú. La Orquesta de Instrumentos Andinos, en cambio, pondrá a bailar al público con ‘Pasillo, danza ecuatoriana’, con canciones bailables que rinden tributo a los inicios del género.

Del amor al desarraigo

Cultura, patrimonio e identidad se entrelazarán el próximo 5 de octubre en el concierto ‘Pasillo, del amor al desarraigo, en el que participarán la Banda Sinfónica Metropolitana junto a destacados artistas como Ilyari, Pancho Terán, Julio Andrade, Chinatsu Maeda, el Coro Infantil y el Coro Mixto Ciudad de Quito. El concierto, bajo la dirección musical de Benito Tayupanda, pondrá en escena emblemáticos temas del pasillo, como ‘Sendas distintas’, ‘Vamos linda’, ‘Elsa’, ‘Corazón que no olvida’, ‘Nocturnal’, ‘Las playas del adiós’, ‘Manabí’, ‘Romance de mi destino’, entre otros.

