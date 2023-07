Lo nuevo en salud 

Un mal común del que no se habla mucho.

Ritlecitinib, la píldora ‘milagro’ contra la calvicie

Para quienes sufren de alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída de pelo, hay una buena noticia: con la ingesta del fármaco ritlecitinib dicha pérdida podría ser reversible. Así lo dio a conocer la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), después de revisar un reciente ensayo clínico sobre el medicamento que ha sido publicado en The Lancet.

En la alopecia areata, el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos , provocando su pérdida total o parcial. En ciertos casos afecta a todo el pelo del cuero cabelludo, las pestañas y cejas, aunque se puede perder el pelo en cualquier parte del cuerpo. En estos casos, considerados muy graves y al que los pacientes suelen ser resistentes a los tratamientos disponibles, el ritlecitinib es una alternativa esperanzadora. Pfizer lo comercializa bajo la marca Litfulo, y la dosis recomendada es de 50 miligramos al día. Se lo puede administrar a pacientes a partir de los 12 años.

En el citado ensayo participaron más de 700 personas con alopecia de 18 países. El 50% había sufrido caída del cabello en la mitad del cuero cabelludo durante menos de una década y la otra mitad había padecido caída total del cabello. En comparación con los que tomaron un placebo, los pacientes que tomaron 50 miligramos del fármaco al día mostraron un crecimiento del cabello significativo.

Pizca de sal mineral para mejorar el dulce

A veces por cuestiones de salud o sencillamente por cuidar la figura se opta por dejar de lado al azúcar y el jarabe de maíz que son ricos en fructosa y se opta por ingerir reemplazos sin calorías como los edulcorantes y la stevia, pero simplemente no es lo mismo.

Puesto que estas alternativas tienen un sabor persistente a dulce que no es similar al gusto familiar que le da el azúcar a las comidas lo que deja a los consumidores insatisfechos. Gracias a un estudio reciente hecho por los investigadores del Journal of Agricultural and Food Chemistry de ACS y publicado por la Universidad de Illinois, Estados Unidos proponen agregar mezclas de sales minerales nutricionalmente importantes para hacer que los edulcorantes parezcan más reales. Entre las pruebas los catadores indicaron que le dieron un mejor sabor a las bebidas sin calorías y bajas en calorías.

Parkinson: Relojes inteligentes detectan la enfermedad

Una investigación a cargo de científicos británicos determinó que los relojes inteligentes pueden ayudar a identificar tempranamente el mal de Parkinson. Esta enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por temblor en las manos, falta de coordinación y rigidez muscular, suele diagnosticarse en etapas avanzadas, por eso este trabajo resulta muy esperanzador.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido desarrollan desde 2006 una investigación médica que sigue las condiciones de medio millón de personas, quienes en ese momento tenían 40 años o más. Una década después del inicio de dicho proyecto, 103.712 de los participantes recibieron relojes inteligentes para registrar su actividad.

Según datos de El País, 273 personas del grupo tenían un diagnóstico clínico de párkinson en el momento en que les pusieron los aparatos, mientras que a partir de ese momento se ha logrado diagnosticar a otros 196.

Respecto a cómo los relojes inteligentes pueden ayudar a detectar tempranamente esta enfermedad, la investigadora de la Universidad de Cardiff y coautora de la reciente publicación, Cynthia Sandor, explicó al citado medio que aunque las citadas manifestaciones del mal de Parkinson pueden pasar desapercibidas para los pacientes en una fase temprana, los smartwatches tienen acelerómetros, magnetómetros y otros elementos tecnológicos que sí pueden detectar los cambios. Para analizar las cantidades de datos que significó el estudio, los científicos recurrieron a la ayuda de un sistema de inteligencia artificial (IA).