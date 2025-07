¿No sabe ahorrar? Conozca diversas estrategias para iniciar hoy mismo

Ahorrar no es una actividad exclusiva para personas mayores o quienes ganan grandes sumas de dinero. Sin importar la etapa de la vida en la que se encuentre o su ingreso mensual, siempre es posible construir este hábito, porque no hay cantidad demasiado pequeña para empezar. Así lo menciona la asesora financiera Sara Correa, quien recalca que “el mejor momento para estar a cargo de sus finanzas es hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos. A veces lo que nos detiene es el miedo, pero motivaría a las personas a que no tengan miedo de hacerlo”.

Prestar atención a su economía es una de las formas más efectivas de cuidar la salud mental y emocional, ya que le permite estar listo para una emergencia, cumplir metas pendientes o simplemente vivir sin el temor constante a los imprevistos. Por eso, si nunca ha logrado guardar dinero o piensa que no sabe cómo empezar, SEMANA le presenta algunas estrategias sencillas que puede aplicar desde hoy.

1. Active un débito automático

Una forma efectiva de eliminar las excusas es automatizar este proceso. Varios bancos permiten programar un débito hacia una cuenta específica justo después de recibir su sueldo. “Está bien si empieza con lo mínimo. Aunque sea con $20 al mes, lo importante es comenzar. Con el tiempo, se puede aumentar ese monto”, explica Correa. Esta estrategia le permite separar dinero sin tener que decidir cada vez (lo que reduce el margen de error o impulsividad) y algunas cuentas incluso ofrecen intereses con rendimiento diario.

2. Asigne un nombre a su meta

Nombrar su cuenta con un objetivo concreto como ‘viaje a España’ o ‘celular nuevo’ puede ser una gran fuente de motivación en sus finanzas personales. “Ponerle un significado personal nos da disciplina y nos motiva a seguir haciéndolo”, indica Correa. Visualizar ese propósito le ayuda a mantenerse firme cuando sienta la tentación de gastar, y lo convierte en un compromiso real.

3. Guarde las monedas que no usa

Tener dinero en efectivo ya no es tan común, pero puede ser útil en ciertos casos. Juntar monedas o billetes sueltos en una alcancía funciona muy bien para propósitos pequeños: llenar el tanque de gasolina, darse un gusto a fin de mes o comprar ese detalle que ha pospuesto. “Es una práctica válida y muy gratificante al ver cómo algo pequeño crece con el tiempo”, dice Correa. Aunque es un excelente punto de partida (y también una herramienta ideal para enseñar este hábito a los niños) la experta no lo recomienda para objetivos de mayor alcance.

4. Proyecte su bienestar a futuro



Para planes a mediano plazo, como una compra grande en uno o dos años, puede considerar instrumentos como depósitos a plazo o fondos de inversión. Algunos permiten programar aportes recurrentes y ayudan a mantener ese capital fuera de alcance. Y si ya está pensando en el futuro, como su jubilación, existen opciones que permiten planificar con calma y aprovechar los años a favor. “Elegir bien el instrumento según la meta le da orden y claridad a sus finanzas”, afirma Correa.

Dato clave

Si bien suele recomendarse ahorrar el 10 % del ingreso mensual, este porcentaje puede ajustarse según sus posibilidades. Lo importante es establecer una meta clara, como un fondo de emergencia equivalente a tres o seis meses de gastos.

