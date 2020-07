Nikole Salinas: "No me gusta pasar desapercibida”

Con apenas 20 años, Nikole Salinas, reina de Cuenca 2019, destaca como una de las jóvenes más fashionistas de su ciudad natal. Pero, además, por su naturalidad y destreza al posar frente a las cámaras, ha formado parte de importantes producciones fotográficas para diseñadores y marcas nacionales e internacionales.

Amante de la moda

Resume su estilo al vestir en tres puntos: elegante y glamouroso, pero sencillo a la vez. Es fiel creyente de que en la moda “menos es más” y por eso busca siempre destacar de forma positiva, pero sin sobrecargar sus outfits.

A través de los años, gracias a las sesiones de fotos en las que ha estado, reconoce que ha podido encontrar lo que realmente le gusta de la moda. “Con mi ropa sobresalgo en los eventos que asisto, no me gusta pasar desapercibida. En el reinado he aprendido a vestirme mucho mejor, me gusta que digan: ¡Mira qué elegante y distinguida es la reina de Cuenca”, comenta.

Detalles del clóset

El mostaza, rojo, azul marino y blanco son algunas de las tonalidades preferidas en su vestuario. Jamás usaría ropa neón, pero sí se siente cómoda con los estampados florales tanto en looks casuales como formales. Nikole no deja nada a la improvisación y siempre planifica con anticipación qué usará, dependiendo de los eventos programados. “Armo las paradas junto a mi mamá y busco en Internet qué colores combinan mejor”, revela.

Para la joven de 20 años, los accesorios son el elemento estrella en sus outfits. Disfruta salir con sus amigas o ir a eventos sociales con boinas, bufandas, guantes o un sombrero de paja toquilla. Este último elemento es uno de sus favoritos porque cree que es fundamental resaltar las raíces autóctonas a través del vestuario. Cuenta con más de 15 sombreros y a inicios del 2020 Nikole fue nombrada como embajadora del sombrero de paja toquilla en Cuenca.

Secretos de belleza

Con agua de rosas, su producto preferido, hidrata el rostro antes de dormir. Una vez a la semana prepara una mascarilla casera con avena, leche y miel. Asegura que de esa forma mantiene la suavidad del cutis y reduce el acné. Para hidratar el cabello, aplica mensualmente, la papilla de medio aguacate, de medios a puntas.

Estudiar, su prioridad

Por la cuarentena, Nikole confiesa que ha dejado a un lado sus looks glamurosos para con zapatos de caucho y ropa deportiva, organizar proyectos sociales que beneficien a los más vulnerables. Después del reinado se enfocará ciento por ciento a sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad del Azuay.