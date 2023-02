¿Cuánta gente ha recibido como respuesta un ‘no’ para que el puesto al que aspiraba se lo den a alguien que no está preparado pero es ‘hijo de’ o ‘pariente de’?

Aunque este comportamiento no es nuevo, la portada del New York Magazine hizo que este tema se ponga bajo la lupa. La edición de diciembre de 2022 tuvo como título ‘El boom de los nepo babies’ y en la gráfica aparecía el rostro de los hijos de algunos famosos.

De inmediato el término fue tendencia en redes sociales. Y esta palabra comenzó cada vez más a incluirse en el vocabulario, sobre todo en el de las nuevas generaciones.

En SEMANA explicamos a qué se refiere este concepto y abordamos la importancia de empezar desde abajo y cómo lograr que el talento sea el que defienda a los involucrados.

Timothée Chalamet es pariente de varios productores y directores de la industria. internet

Famosos, los más criticados

Ser ‘hijos de’ o ‘parientes de’: esto es exactamente lo que significa ‘nepo babies’.

Con base en el apellido, algunos se vuelven famosos y obtienen trabajos por el simple hecho de tener padres o familiares conocidos.

Para entenderlo de manera gráfica, el New York Magazine lo ejemplificó con lo que sucede en Hollywood y pasó lista a algunos nombres: Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp; Dakota Johnson, de Melanie Griffith; Jack Quaid, de Meg Ryan.

La lista es larga, así como los logros que han obtenido por el nepotismo. A Lily-Rose Depp se le hizo más fácil debutar en la pasarela como una musa consagrada de Chanel, a diferencia de modelos que venían aspirando tras varias series de casting.

Y eso hace que sean objeto de críticas y reclamos, como el que hizo la top model Vittoria Ceretti. “No tienes ni la más mínima idea de cuánto tienes que luchar para que la gente te respete. Lleva años. Tú lo obtienes el primer día gratis. Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y conoce el lugar de dónde vienes”, fue el mensaje.

Por el contrario, hay famosos que aun teniendo posibilidades no viven bajo la sombra de sus padres, como Lourdes León, la hija de Madonna. “Quiero sentir que merezco cosas y no solo que me las han dado... Los ‘nepo babies’ por lo general son bastante desagradables. Mi mamá y papá me criaron para ser mucho más inteligente”, expresó en una entrevista.

Así es como estos jóvenes son el blanco de críticas de unos y la obsesión de otros, que los buscan porque sus apellidos venden.

Dakota Johnson hija de Melanie Griffith y Don Johnson internet

El sector empresarial, con más impacto

No solo ocurre en Hollywood. Hay nombres de jóvenes que hoy suenan a nivel político, empresarial o artístico debido al peso familiar.

Sin embargo, para Karolina Pazmiño, psicóloga organizacional, “la preferencia por familiares para ocupar un puesto de trabajo tiene mayores consecuencias en el sector de las empresas”.

De ahí que recalca la importancia de empezar desde abajo. “Hay que aprender de los cimientos para ir creciendo. No es lo mejor saltar escalones para alcanzar altos cargos”, advierte.

Y ello se debe a todo lo que se desencadenaría. “Si ingresan de inmediato a asumir cargos gerenciales, corren el riesgo de no estar aptos para resolver obstáculos laborales; o desconocen las necesidades, esfuerzos o situaciones que viven los demás empleados en su día a día. Y en casos más extremos, hace que se vuelvan indolentes al momento de aplicar sanciones”.

Eso a nivel del líder. Pero en el resto de colaboradores también hay impactos. “La rotación laboral, el mal clima y la falta de compromiso serán las banderas rojas. Llegará el momento en que un profesional capacitado no querrá trabajar con alguien que solo está allí por ser la hija o hijo del dueño”, agrega.

Es entonces que pensar o decir “la tengo más fácil por mi apellido” no hará que la empresa sea exitosa. Por eso es urgente construir las bases en hijos, parientes o recomendados que quieran laborar en una organización.

“No siempre es malo. En empresas como Tramontina, quienes hicieron despuntar la marca fueron quienes la heredaron”, ejemplifica. El problema surge cuando la vanidad se sube a la cabeza y alguien quiere asumir un puesto laboral simplemente por ser ‘hijo de’.