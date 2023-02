El body positive como estilo de vida

Sin maquillaje ni filtros, con un ligero acné, el cabello al natural, y un pie de foto que reflejaba seguridad al ciento por ciento “Yo”. Aquel fue uno de los recientes post de la cantante Selena Gomez en su Instagram, que daba a entender que esa es ella y se acepta tal cual es.

Lo hizo después de que tuviera que responder, también hace poco, a los comentarios dañinos de quienes habían criticado su cuerpo en la alfombra roja de los Golden Globes.

“He engordado un poco porque me divertí durante las vacaciones de Navidad... Pero no me importa”, respondía en un video de sus redes sociales.

Sus respuestas no son solo una muestra de amor propio, sino que van encaminadas al movimiento Body Positive, el cual defienden cada día más mujeres.

Así como Selena hay más jóvenes en diferentes rincones del planeta criticadas por su peso o apariencia.

En SEMANA dialogamos con expertas en salud mental y asimismo mujeres que decidieron abrazar sus “diferencias” en lugar de trata de encajar en los cánones de belleza que han sido impuestos por tantos años. Y prefirieron amarse y aceptarse tal cual son.

Redes sociales, su plataforma

Que alce la mano quien no haya recibido alguna vez un comentario sobre su cuerpo, y luego se haya llenado de inseguridades cada vez que se ponía frente al espejo. O peor aún, se dejó influenciar por el bombardeo de físicos perfectos vistos en los medios.

Contra eso nació el movimiento Body Positive en pro de aceptarse a uno mismo tal y como es y hacer a un lado los estándares impuestos por la sociedad.

De esta forma se busca que el sobrepeso, las estrías, el acné y otros aspectos como cabellos al natural dejen de ser vistos como “imperfecciones”.

Bajo ese lema, este movimiento se ha ido popularizando, especialmente en las generaciones más jóvenes. Ashley Graham, Lizzo, Lena Dunham, Kesha y más son algunas de las famosas que han usado sus redes sociales como Instagram y Tik Tok para influenciar a más mujeres a ver su cuerpo en positivo.

Pero no solo ocurre afuera. En Ecuador también hay modelos, abogadas, y mujeres de otras profesiones que dan lecciones de body positive.

No se tiene que ser perfecto para amarse a sí mismo, internet

Imagen en positivo

Amar el cuerpo a veces resulta un viaje contra la corriente más aún ante un bombardeo de imagenes “perfectas” en las redes.

Para la guayaquileña Pamela Acosta, psicóloga psicoterapeuta especializada en el Albert Ellis Institute de New York, “la clave está en despertar nuestra consciencia, y trabajar esas creencias erróneas y pensamientos negativos acerca de nuestra imagen y a las que les hemos dado tanto poder”.

Para lograrlo sugiere hacer un ejercicio de introspección y de autoevaluación para revisar nuestra autoestima. “Si notamos que estamos experimentando frustración constante, que vivimos comparándonos con los demás, que son recurrentes los pensamientos negativos acerca de nuestro físico, demos ese paso”, agrega.

Buscar la compañía de expertos en psicología resultará de gran ayuda. “En el momento que empecemos ese camino de fortalecimiento de nuestra autoestima, veremos las importantes repercusiones en la salud mental y emocional ya que tendremos un diálogo interno basado en el respeto y el amor a nuestro cuerpo”, refiere.

Contra los haters

“No opinar sobre los cuerpos ajenos”, podría ser un aviso puesto en restaurantes, cafés, e incluso en redes sociales. Sin embargo, ponerlo resulta engorroso y las críticas están siempre allí. Para la psicóloga Talía Hidalgo, falta a nivel social una actitud positiva y empática. “Cada persona es un mundo y nadie sabe sobre sus luchas constantes o el proceso que pasó para lograr lo que es. Por ello si se va a realizar una crítica debe ser constructiva”. Sin embargo, los 'haters' u odiadores, es decir aquellos que siempre tienen un comentario dañino, están a la orden del día. “Quien expresa un comentario destructivo y ataca a otro es porque no es feliz o no tiene la capacidad para también tomar la decisión y mejorar”, agrega, al tiempo que recalca en que se debe ser más empático y menos hater.

En Ecuador, las mujeres también quieren educar a los demás a la apreciación de su apariencia. internet

Ellas influencian

“Toda mi vida he sido gordita. Y el proceso de amor propio costó por la forma en cómo se comportaban los demás conmigo. Sin embargo, siempre he tenido el lema ‘es válido ponerse triste, es malo estancarse’. Así que me fortalecí desde el 2008 cuando pude ser parte de una marca de moda que incluye mujeres talla plus size. Esa experiencia me permitió formar una comunidad en Instagram y Tik Tok con mujeres gorditas para que también se amen a sí mismas”.

Hilda Reyes, licenciada en Turismo y Hotelería. Modelo plus size



“Recuerdo que me miraba al espejo y decía ¿por qué eres tan flaca? Mis compañeros en la escuela me decían comentarios ofensivos y en el colegio pasó lo mismo. Eso me deprimía. Luego ingresé al mundo del modelaje, y puedo decir que vi una luz porque empecé a trabajar en mi autoestima. Desarrollé actitud, seguridad y amor propio que luego lo fui fortaleciendo más mientras me desenvolvía en pasarelas. Todo ese camino construyó la persona que soy ahora. Los comentarios negativos sobre mi cuerpo ya no me afectan en nada”

.Diana Vera, egresada en Administración de Empresas. Modelo profesional