Ser un multimillonario por sí mismo, sin herencias familiares, es un logro para admirar. Cada año, desde 1987, la revista Forbes publica la lista de las mayores fortunas del mundo, en la que algunos jóvenes menores de 30 años han logrado hacerse un espacio.

SEMANA les presenta en esta edición las historias de tres de ellos, cuyo patrimonio les permite vivir rodeados de lujos y, en algunos casos, excentricidades.

Austin Russell, el niño genio

¿Se imagina abandonar Stanford (una de las mejores universidades de Estados Unidos) por el anhelo de cumplir un sueño profesional?

Ese es el caso del estadounidense Austin Russell, quien en 2011 dejó a un lado sus estudios de Física tras ganar la beca de Peter Thiel (uno de los inversionistas más famosos de Silicon Valley). Así consiguió 100 mil dólares para iniciar con su propio emprendimiento, Luminar Technologies, fábrica de sensores y otras tecnologías para vehículos autónomos. Tenía 16 años.

Russell era considerado como un niño prodigio. A los dos años tenía memorizada la tabla periódica de los elementos químicos. En sexto grado, convirtió su Nintendo DS en un teléfono móvil después de que sus padres le prohibieran tener uno y a los 13 años solicitó su primera patente para un sistema de reciclaje de agua subterránea para reutilizar el agua de los aspersores.

Pasó la mayor parte de su adolescencia construyendo computadoras y teclados holográficos.

En lugar de ir a la preparatoria, estudió en el Irvine Beckman Laser Institute (de la Universidad de California) para aprender más de esas tecnologías. Y a los 16 ingresó a la Universidad de Stanford

Ahora Russell tiene 26 años y acumula una fortuna de 2,4 mil millones de dólares. Este año donó 4 millones de dólares a Team Seas, un proyecto de recaudación de fondos para proyectos a favor del cuidado del mar y la vida marina.

Kylie Jenner y su imperio en la belleza

Si bien es mundialmente conocida por ser parte del clan Kardashian, la hija menor de Kris Jenner formó su propia fortuna a los 18 años, al crear una de las empresas más grandes del mundo de la belleza: Kylie Cosmetics. Los negocios parecen formar parte de su personalidad. Para entonces ya tenía su propia línea de ropa, protagonizó una serie de televisión en la que daba a conocer su vida personal y lanzó una aplicación junto a su hermana llamada Kendall and Kylie.

En 2017 fue la persona más joven en formar parte de la lista Forbes Celebrity 100 y en 2018 el New York Post le atribuyó el mérito de ser la celebridad más influyente en la industria de la moda.

Todos estos méritos la ayudaron para que con 21 años sea nombrada la multimillonaria más joven del mundo hecha por sí misma. Se estima que su riqueza supera los mil millones de dólares, pero la cantidad exacta de su patrimonio neto está en duda, ya que en 2020 Forbes emitió un comunicado acusando a Jenner de modificar las cifras de sus ingresos en Kylie Cosmetics.

Lejos del campo empresarial, Jenner también se ha desempeñado como actriz y modelo. Además es la coautora de la novela de ciencia ficción ‘Rebel: City of Indra: The Story of Lex and Livia’. En el área filantrópica, Jenner constantemente realiza donaciones para el Children’s Hospital Los Angeles (con el dinero que recauda por la venta de su ropa de segunda mano). En su cumpleaños de 2017 donó $ 500 mil de las ventas de su colección para esta fecha especial a Teen Cancer America (organización que ayuda a hospitales y centros ambulatorios para adolescentes con cáncer) y es embajadora de Smile Train, organización benéfica que financia cirugías para niños con labio leporino y paladar hendido. ¿Qué estudios tiene Jenner? La joven de 24 años terminó la secundaria en 2015. Estudió en Laurel Springs School en Ojai, California.

En cuanto a gustos, ella sabe que el dinero lo compra casi todo. Por eso pidió a Mattel que adaptara el juego UNO a sus gustos y que lanzara una edición limitada de su producto en tonalidades rosadas, sus preferidas, y con su nombre. Para divertirse, su hija tiene su propio parque de diversiones, un capricho que parece más de su madre que de la misma pequeña.

Evan Spiegel, la mente de Snapchat

Una nueva propuesta en del mundo de las redes sociales hizo que este estadounidense se convirtiera en multimillonario por méritos propios antes de los 30 años. Nació en Los Ángeles y vivió toda su niñez y juventud en esa ciudad.

Spiegel tomó clases de diseño en el Otis College of Art and Design cuando aún estaba en la secundaria y asistió al Art Center College of Design (en Pasadena) durante un verano antes de entrar en Stanford.

Al ingresar a la universidad, mientras estudiaba diseño de productos, propuso la creación de una aplicación con mensajes efímeros. Pese a que la idea no fue bien recibida por sus compañeros de clase, un año después decidió hacer realidad esa idea junto a sus amigos Bobby Murphy y Reggie Brown.

La aplicación, que inició con el nombre Picaboo, años más tarde fue renombrada como Snapchat. En poco tiempo alcanzó una masiva popularidad y en 2012 la plataforma alcanzó el millón de usuarios diarios activos.

Actualmente cuenta con un patrimonio de 3,5 mil millones de dólares y se ha comprometido a donar más de 13 millones de acciones de la compañía a favor de la educación, el arte y la juventud.

Spiegel está casado con Miranda Kerr (exmodelo de Victoria’s Secret), con quien tiene dos hijos varones.

¿Excentricidades? Más que eso, podría decirse que vive como quiere. Amante como es de los autos, cuando viaja suele alquilar un BMW 550i, cuya renta está solo a mano de los millonarios. Pero por otro lado, viste de manera bastante sencilla y su prenda preferida es una camiseta blanca James Perse cuello V que cuesta $ 60.