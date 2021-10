Ellas son las verdaderas chicas Bond

Y llegó el estreno esperado. Los admiradores del periodista y novelista inglés Ian Fleming disfrutaron de la 25ª producción de ‘No time to die’ (Sin tiempo para morir) y de su espectacular elenco conformado por celebridades de Hollywood y muchos famosos.

Por la alfombra roja desfilaron Daniel Craig, quien encandiló a los asistentes con su blazer de terciopelo rojo para despedir su último capítulo haciendo las veces de Bond y, qué decir de las nuevas chicas Bond, que han heredado el mismo estilo, glamur y talento que sus antecesoras.

Sin embargo, hay 5 mujeres muy cercanas al creador de la saga Ian Fleming, y de Sean Connery y Roger Moore, quienes interpretaron al legendario agente 007 James Bond. Ellas derrochan talento, inteligencia y la elegancia de cualquier chica Bond.

Hum Fleming

La sobrina nieta de Ian Fleming, es poseedora de una gran belleza y luce igual de sexy y glamorosa que una chica Bond.

A sus 31 años, la asesora de relaciones públicas especializada en moda y estilo, mantiene una vida activa practicando boxeo, y al igual que su abuelo ama viajar, momentos que aprovecha para practicar senderismo en la costa oeste de Escocia, cabalgar en las playas blancas de Indonesia o relajarse en una piscina en Ibiza.

Procura disfrutar cada minuto de su vida al máximo y mantener vívidos los recuerdos, aunque tristemente sepa que eso no sucederá debido a la epilepsia del lóbulo temporal que adolece desde los 13 años, condición que destruye la memoria y le impide recordar eventos e incluso personas de hace más de seis meses.

Lidiar con la afección y la consiguiente pérdida de memoria ha sido muy difícil y a veces desesperante. "Si no veo a un amigo o familiar durante seis meses, probablemente no los reconoceré. Y cuando miro fotos del pasado, no recuerdo haber estado allí; siento como si mi imagen hubiera sido impuesta", dijo en una entrevista a Hello Magazine.

Sin embargo, tiene vívidos los recuerdos de 007 antes de desarrollar su condición de niña. "Teníamos todos los libros de James Bond, que papá nos leía, y toda la colección de películas", enfatiza la embajadora de la organización benéfica Young Epilepsy.

Chloe Fleming

La hermana gemela de Hum, Chloe, o 'Flembop' como la llaman en Instagram, es una planificadora creativa en Sharky and George, una empresa de eventos.

Su habilidad creativa se puede evidenciar en los coloridos tocados que diseña para su marca Good Head, que son un éxito entre las invitadas a los grandes eventos de la alta sociedad londinense como bodas, despedidas de soltera y festivales.

De espíritu alegre y extrovertido, a la rubia de ojos azules y piel de seda, la apasiona bailar, quizás esta es la razón que la mantiene en excelentes condiciones físicas al igual que una chica Bond.

Las hermanas Chloe (izquierda) y Hum Fleming Internet

Rose Grimond

La sobrina nieta de Ian Fleming, mantiene un perfil bajo en comparación con otros miembros de su familia a los que les fascina el mundo del jet set. Sin embargo no se pierde ninguna película de James Bond. De hecho, las miradas se voltearon hacia ella cuando asistió al estreno de Sin tiempo para morir con un espectacular vestido rematado con una insignia de su compañía Nettlebed Creamery.

La empresaria de 41 años brilla con luz propia en la industria láctea gracias a Nettlebed Creamery, la compañía de productos lácteos orgánicos que creó en 2015. "Mi abuelo desde 1950 producía leche en su granja que se convirtió en orgánica en 2001. Al ver que esta era transportada y mezclada con la leche de otras granjas antes de ser distribuida al mercado. Pensamos que los animales y su leche merecían un mayor reconocimiento y por eso nos propusimos crear la empresa".

La empresaria Rose Grimond Internet

Saskia Connery

Cuando el legendario actor Sean Connery murió el 31 de octubre del 2020, su nieta Saskia publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos con él y el mensaje "Un surrealista adiós a mi mejor amigo, mentor y querido abuelo. El cielo ha ganado hoy al ángel más legendario".

Lo que deja entrever la amistad y el cariño que los unía.

Sin duda era la fan numero 1 del agente 007, y ella bien podría haber sido una de las chicas bond, pues gracia e inteligencia le sobran a la diseñadora de 25 años, a quien suele vérsela disfrutando de las aguas cristalinas de la exclusiva playa de Lyford Cay, en las Bahamas.

Ella creció practicando la pesca submarina y el esnórquel junto a su ilustre abuelo, después de que el ex Agente 007 se trasladase desde Edimburgo a las deslumbrantes playas de arena blanca para vivir al más puro estilo del icónico Bond.

En la actualidad, Saskia se encuentra en Londres, desde donde diseña una línea de baño y al mismo tiempo organiza su boda con Phillip Thomas Muhr (32), el heredero del imperio bancario australiano y del agua embotellada detrás de la marca Hallstein Artesian Water.

Lleva un estilo de vida saludable y es habitual verla acudir a su rutina de pilates en el gimnasio KX, siempre ejercitándose tal y como lo hiciera su adorado abuelo.

Saskia Connery, nieta del legendario actor Sean Connery Instagram @saskiaconnery

Ambra Moore

La nieta de Roger Moore, el tercer actor en interpretar al agente secreto de ficción James Bond, creció junto a su abuelo en Gstaad, Suiza, y quizás por eso Ambra Moore el bicho de la actuación lo lleva en sus genes. Cuando le tocó interpretar en el filme Nemesis (que acaba de estrenarse en Reino Unido) el papel de la hija de uno de los capos del crimen más célebre de Londres todo fluyó de manera innata.

Hija de Geoffrey Moore -hijo actor, productor y restaurador de Roger de su tercer matrimonio con la actriz italiana Luisa Mattioli- Ambra fue muy cercana a su abuelo 007 mientras crecía en Suiza. Revela que algunas de sus primeras actuaciones fueron solo para los ojos de él y quien la ayudó a desarrollarse como actriz, viniendo a verla en las obras de la escuela y dándole sus comentarios sobre sus actuaciones improvisadas.

"Me dio muchos consejos útiles. Recuerdo que después de que recité el poema If de Rudyard Kipling, dijo que tenía que decirlo como si lo estuviera hablando, viviéndolo, no interpretándolo".

Ambra también ha trabajado detrás de la cámara. Fue coproductora, junto a su padre, en el documental satírico And The Winner Isn't (Y el ganador no lo es) y juntos también grabaron el sencillo, UNI (You & I), que fue preseleccionada a la Mejor Canción Original en los Óscar de 2018.

Talento le sobra a esta apasionada del cine, quien confiesa que extraña a su abuelo, sus abrazos y los deliciosos pasteles de cerdo que solía hacerle, por eso el mejor tributo que puede darle es convertirse en una excepcional actriz, y quien sabe en un futuro cercano ser una chica Bond.