Estar a doce horas de diferencia con Vietnam la tenían despierta desde tempranas horas del sábado. Siendo las 9:30, la Miss Grand International 2021 bajó al lobby del Hotel Sheraton de Guayaquil.

Su nombre es Nguyên Thúc Thùy Tiên (23), más conocida como Tiên. En su actitud no hay rastro de cansancio, a pesar de que días antes estuvo en Perú.

Su saludo es cálido y de inmediato empieza a dialogar en inglés para esta entrevista.

Lleva consigo su celular. “Es como mi oficina”, asegura con naturalidad. Quizás sus días necesiten el doble de horas. Además de Miss, tiene una carrera profesional, es emprendedora, modelo, influencer, altruista. Es un mix de todo eso.

Basta dar un vistazo a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 510 mil seguidores, para comprobarlo: visitas a fundaciones de caridad, actividades de servicio social, eventos del certamen de belleza al que representa, e infinidad de imágenes que la muestran posando en bellos paisajes de los países a donde viaja.

Previo a la sesión de fotos para esta entrevista, nos conversa sobre su camino recorrido, una historia de lucha con la cual quiere inspirar no solo a mujeres, sino también a hombres.

Fortaleza tras abandono

Cuando Tiên tenía 4 años, sus padres decidieron tomar caminos distintos. Ambos eran muy jóvenes y no contaban con recursos económicos para mantenerla.

Desde entonces, vivió con una tía abuela, quien aun siendo una adulta mayor la acogió para cuidarla, educarla y darle amor.

Durante esos años, viviendo lejos de los brazos de quienes la procrearon, Tiên sacó fuerza y maduró, a tal punto que en su juventud decidió hacer todo tipo de trabajos para pagar sus estudios en la universidad. Desde recepcionista, mesera en una cafetería, modelo, hasta asistente de enseñanza en un centro de inglés. “Trabajaba más de dieciocho horas al día para poder reunir el dinero”, agrega. Al día de hoy tiene su título en Hospitality and Management (estudios de gestión hotelera).

“Con esa parte de mi vida quiero inspirar tanto a mujeres como hombres que de niños fueron abandonados. Que no guarden rencores y aprendan a perdonar. Yo amo a mis padres, a pesar de que no fueron responsables en su momento. Y tras mis logros animo a los demás a no rendirse para cumplir sus sueños”, comenta emocionada.

Miss Grand International cortesía

Rompiendo estereotipos

Antes de ser Miss Grand International, fue candidata en los principales concursos de belleza de su país, pero no todo fue triunfos. En Miss Región Sur Vietnam 2017, llegó a ser primera finalista. Luego, en Miss Vietnam 2018, se situó en el Top 5. Y ese mismo año, en el Miss Internacional, no logró ningún puesto.

Su persistencia por querer volar más alto no la hizo desistir, y el 2021 sorprendió al ser designada Miss Grand Vietnam. En la competición con 59 candidatas de diferentes países del mundo (entre esos Ecuador) Tiên se llevó la corona de Miss Grand International 2021, lo que hizo que miles de fanáticos la ovacionaran.

“Sin ser la más alta ni la de mejor cuerpo, ni los rasgos más bellos, creo que eso no es lo importante. Una reina es un modelo a seguir que te inspira a amarte a ti misma, que sepas proyectar tu belleza interior, y muestres lo que eres capaz de hacer por los demás”, precisa.

Sus 5 preferidos:

Red social: Facebook e Instagram.

Stilettos o deportivos: Deportivos.

Perfume: El de mi emprendimiento: Adopt Vietnam. Recién lo lancé hace 7 meses, y parte de las ganancias se van a una organización de caridad en mi país.

Marca favorita: No hay una, sino demasiadas porque tengo diferentes estilos al vestir.

Rutina de belleza: Me aplico agua micelar todas las noches.

Crisis humanitaria y pandemia

Ante la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿ha podido dialogar con Miss Polonia para de manera conjunta ayudar a los refugiados que están llegando a ese país?

Efectivamente, los certámenes de belleza son una plataforma para ayudar a más gente. Mi interés es ir a Ucrania pero todavía no se puede. Espero que en el momento que abran las fronteras poder acudir con la organización Miss Grand International. Y cuando logren abrirlas y ya no tenga el título, aun así iré.

Su país pasó situaciones similares de guerra. ¿Cómo fue crecer con esas historias?

Gracias a mi bisabuela pude conocer lo que se vivió en esa época. Mi país luchó mucho por su independencia y de hecho todos los efectos de la guerra se evidencian hasta hoy. Usaron armas químicas y obviamente al inhalar eso hubo muchas muertes. Gracias a Dios el país se ha ido recuperando.

Su designación ha sido en tiempos de pandemia, ¿con qué labor quisiera ser recordada?

Actualmente en Vietnam amparo a alrededor de 15 niños que perdieron sus padres por la COVID-19. Entonces los ayudo económicamente para que culminen sus estudios. Creo que lo más hermoso para mí, no es cuando uso un vestido lindo ni me maquillo, sino cuando ayudo. El proyecto más grande que tengo es ir a África porque es uno de los continentes menos favorecidos.