Su belleza externa e interna se fusionan a la perfección. La nueva soberana de la Tierra de las Flores y las Frutas, Ana Isabel Cobo, es una joven carismática de 22 años, quien destaca por su labor en el voluntariado, su faceta como modelo, y estudiante de comunicación y relaciones públicas.

Desde tierras andinas, platicó con SEMANA para contar detalles sobre sus metas para este año como reina y su gusto por la moda.

Fan de los looks creativos

La soberana, quien mide 1,75 centímetros de estatura, está involucrada en el mundo de la moda desde la adolescencia. Ana Isabel recuerda que fue a los 14 años, cuando por primera vez una agencia se comunicó con ella para ser parte de una producción de moda. Desde entonces, es modelo de editoriales y ha desfilado en diversas pasarelas.

Al hablar de su gusto al vestir, la joven describe que tiene un estilo creativo y que en su armario priman las prendas de colores vibrantes y los diseños florales. A pesar de que vive en un clima frío, es amante de las faldas y vestidos, los cuales aprovecha para usarlos cuando está en otras ciudades. Hace dos años lanzó su propia colección de ropa femenina con estampados de Otavalo en abrigos y ropa folclórica. “Estudié asesoría de imagen y de pequeña quería ser diseñadora de modas. Los estampados ecuatorianos me parecen hermosos porque son únicos en el mundo y la gente de afuera los aprecia”.

Ana Isabel Cobo. ISRAEL GUEVARA (@RIG__EYES)

Muchas de sus prendas, accesorios y calzados son creaciones nacionales (de creativas como Florencia Dávalos y Gabriela Salcedo). “Valoro el trabajo de las personas que emprenden porque una de mis hermanas es diseñadora de joyas y sé lo positivo que es apostar por sus talentos”, recalca. Para la reina de Ambato, la moda, el modelaje y el baile son algunas de las herramientas con las que expresa su esencia. “Trato de ser real y mostrarme como soy. Los cánones de belleza deben buscar que seamos reales y nos sintamos cómodas con nosotras mismas sin compararnos con los demás”.

Ana Isabel Cobo Santiago Sánchez

Pasión por ayudar

Ana Isabel se coronó como Reina de Ambato 2022 el pasado 19 de febrero. A pesar de que lleva menos de dos meses con esta distinción, portar una corona y una banda no es algo ajeno de su día a día. En el 2016 se coronó como Reina de la Cruz Roja, posteriormente se convirtió en Reina del Club Tungurahua. Actualmente es la soberana de la Fuerza Aérea y del Centro Agrícola Cantonal.

“Desde niña, mis papás me han involucrado en actividades sociales y siempre me enfoco en ser parte de causas positivas a favor del bienestar de la comunidad. El voluntariado me llena de vida y me permite ser agradecida”. Este 2022, anhela continuar con el proyecto ‘Soberana, arte y cultura para renacer’, que creó durante su candidatura al reinado de Ambato.

Al ser también estudiante de un Minor de Danza y Artes Liberales, lidera talleres artísticos para mujeres privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social en Ambato. Entre sus planes próximos está trabajar a favor del Centro de Adolescentes Infractores y crear campañas en pro al medio ambiente y los animales.

Ana Isabel Cobo. ISRAEL GUEVARA (@RIG__EYES)

Maquillaje y más

En sus ojos le gusta usar delineados de colores (como el azul y verde). Durante el día prefiere usar un brillo en los labios y no es fanática de los labiales de tonos fuertes. Su perfume favorito es Coach Floral.

Personal