Amigas, cuñadas y socias. Estefanía Lacayo y Samantha Tams tienen la sólida visión de elevar y enriquecer la industria de la moda latinoamericana. Desde el 2018 trajeron a escena Latin American Fashion Summit (LAFS), una plataforma de conferencias y eventos que reúne a cientos de personas para impulsar el surgimiento de nuevos talentos. A través de una cálida videollamada, ambas expertas (desde Miami y Yucatán) conversaron con SEMANA para relatar sus proyectos como embajadoras del diseño latino.

Estefanía y su experticia innata

Inició su trayectoria en la industria de la moda hace más de 20 años. En su juventud, la nicaragüense migró a Boston para estudiar Mercadeo de Moda. Luego realizó sus pasantías y trabajó en Vogue USA por casi un año. Esa experiencia previa estuvo alineada a su siguiente trabajo como mánager de Relaciones Públicas y Assistant Buyer de Vivre, uno de los catálogos de moda más importantes del mundo.

En ese campo se mantuvo por seis años y posteriormente creó la empresa de estrategias de venta y expansión EL Consulting, con el objetivo de ayudar a incrementar la presencia de las marcas de moda en el mercado. “Tenía muchas relaciones comerciales con diseñadores y personas del rubro, fue así como conocí a Samantha porque también comencé a trabajar con tiendas alrededor del mundo”, recuerda.

En su camino profesional, Estefanía también ejerció como consultora de lujo para retailers internacionales. Además, cofundó Edition01, un e-commerce que creaba ediciones limitadas en colaboración con firmas, diseñadores, artistas y celebridades como Harper’s Bazaar, Vera Wang, Zac Posen, entre otros. Actualmente vive en Miami, en donde combina su vida familiar y profesional.

Estefanía Lacayo. cortesía @evelyncasuso @antgarciag

La moda encontró a Samantha

Es de origen mexicano, pero se considera nómada de corazón. Decidió viajar a París y Londres para estudiar Diplomacia y Relaciones Internacionales. Sin embargo, una vez que terminó esas carreras, regresó a México y la oportunidad de ingresar en la industria de la moda llegó por sorpresa a su vida.

“Un compañero de la universidad me contó que iban a abrir en México una franquicia de la prestigiosa tienda departamental de lujo Saks Fifth Avenue. Fui a una entrevista e inmediatamente me dijeron que sería asistente de compras para zapatos y bolsas. Tenía 23 años y aunque jamás pensé que me iba a dedicar a eso, dije que sí”, cuenta.

Gracias a esa oportunidad, presenció en varias ocasiones las pasarelas de los Fashion Weeks en París, Nueva York, Milán, entre otros. Aprendió sobre el negocio de la moda y durante siete años obtuvo una aguda visión respecto a la industria, al introducir el mercado de lujo a México, al mismo tiempo que daba visibilidad a marcas locales. “En ocasiones se cree que el diseñador es el único que trabaja en esta área, pero en realidad hay un gran equipo detrás”, comenta. Durante esa etapa conoció a su esposo, quien es el hermano de su amiga y actual socia Estefanía. Tras casarse, vivieron en algunos países, entre ellos Ecuador y Estados Unidos. Samantha comenzó a desarrollarse como consultora y estratega de marcas y tiendas alrededor del mundo. Ahora vive en Mérida, Yucatán (México), donde combina su faceta como mamá y emprendedora.

Samantha Tams Cortesía

LAFS y su amor por Latinoamérica

Fue durante un verano en Nicaragua que Estefanía y Samantha decidieron que querían generar un nuevo espacio en la industria en el que se resalte el talento latinoamericano, porque al estar en el rubro por más de dos décadas, ellas tenían clara la gran magnitud del talento existente en la región. Así nació Latin American Fashion Summit y desde el 2018 reúnen a los referentes más destacados de la industria de la moda, quienes dan charlas y talleres exclusivos. “Está enfocado como un punto de encuentro para emprendedores de todo el ecosistema del mundo de la moda, como fotógrafos, diseñadores, estilistas, maquilladores y más”, dice Samantha.

Carolina Herrera y Carmen Busquets en Latin American Fashion Summit 2019. cortesía

El primer LAFS se realizó en la Riviera Maya (México). Carolina Herrera, Eva Hughes, Esteban Cortázar, Ángel Sánchez, Johanna Ortiz y Silvia Tcherassi han sido algunos de los creativos y referentes de la moda latina que han participado como expositores. Este año la nueva edición se llevará a cabo del 14 al 16 de marzo en el Miami Design District y contará con personajes como Sofía Tcherassi, Esteban Cortázar, Juan Carlos Obando, Karla Martínez, entre otros. “Habrá cerca de 600 personas en el evento físico y por primera vez también se podrá disfrutar vía online. Aprendimos en la pandemia la importancia de la virtualidad”, recalca Estefanía.

Sin duda, estas emprendedoras tienen claro que aunque existen plataformas similares a la suya, lo que hace único a LAFS es “el número de casos de éxito internacional gracias a las oportunidades de negocios que se crean a través del networking. No buscamos ser competencia de los Fashion Weeks locales. Queremos ser un punto de encuentro en donde una vez al año se resalte que en Latinoamérica hay mucho talento que todo el mundo debe conocer”, finaliza Samantha.

En detalle

También cuentan con TRIBU by LAFS, una comunidad virtual con la que buscan ayudar a las personas a crecer y fortalecer sus conexiones en todos los sectores de la industria de la moda y el diseño.