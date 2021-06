La visionaria y emprendedora Eva Hughes

Eva Hughes es sinónimo de trabajo arduo, empatía, autenticidad y dedicación. Es una de las mujeres más influyentes de la moda latina, ya que durante 20 años trabajó en el campo editorial al ser parte de ‘Vogue’ México y Latinoamérica. Actualmente, dirige su propia consultoría con la cual busca ayudar a otros a encontrar su camino. Desde Miami, conversó amenamente con SEMANA mediante una videollamada para hacer un recuento de sus logros, los obstáculos del pasado y sus metas para el presente.

Sus inicios

Eva nació en San Sebastián (España), pero a los 11 años se mudó a México con su familia. Dos años después emigraron a Miami, ciudad en donde actualmente reside.

Recuerda con cariño que desde niña le apasionaba la moda, pero jamás se imaginó que algún día iba a tener un trabajo relacionado con ella. Es que, a los 24 años, sin haber terminado ninguna carrera universitaria, logró convertirse en la directora de la revista ‘Selecta’, en Miami. “Fui a una entrevista con la dueña para un ‘internship program’ (prácticas), pero ella me preguntó en ese momento si yo quería ser la directora de la revista. No lo pensé dos veces y le dije que sí”, relata.

Los primeros meses fueron unos de los más difíciles porque no tenía experiencia previa, pero poco a poco pudo demostrar que tenía capacidad para hacerlo. No haber estudiado periodismo o administración de empresas jamás la detuvo a cumplir ese reto y decidió no desperdiciar esa oportunidad. “Hubiese querido que cuando era más joven y tenía tantas inseguridades alguien me hubiese dicho que sí lo podría lograr. Siempre habrá sacrificios, pero no te olvides de quién eres como ser humano porque al final, los éxitos y los puestos vienen y van. Pero tú solamente eres uno y te debes cuidar”, dice.

Eva Hughes reside en Miami. cortesía NICK GARCIA

Su paso por Vogue

Tras haber ganado experiencia en el área editorial, a los 28 años Eva fue convocada para convertirse en la Editora en Jefe de la revista ‘Vogue’ México y Latinoamérica. Este mérito la catapultó como la persona más joven en la historia en ocupar ese puesto en la empresa a nivel internacional. A paso lento pero seguro, su gran trabajo en equipo hizo que, bajo su liderazgo, se duplicaran el número de revistas en circulación en cerca de 17 países.

Después de 10 años en el cargo, se convirtió en CEO de Condé Nast México y América Latina (compañía en la que tenía bajo su supervisión el desarrollo de revistas como Vogue, GQ, Glamour y Vanity Fair para una audiencia de más 20 millones de personas). “Me siento muy bendecida, no solamente porque la vida me ha traído varias oportunidades, sino porque se acercaron muchas personas que me ayudaron en mi carrera. Es verdad que también hubo quienes intentaron sacarme del camino, pero la que más primó fue la gente que confió en mí. No hubiese sido nada sin ellos”, asiente.

Eva Hughes en Colombiamoda (Medellín) Cortesía

Impulso a la moda latina

Carolina Herrera, Óscar de la Renta y Karl Lagerfeld son algunos de los diseñadores icónicos que Eva conoció durante sus años en ‘Vogue’. Resalta con alegría que uno de los aspectos que más le gustó de trabajar por dos décadas en el mundo editorial fue ayudar a proyectar internacionalmente el talento de los creativos latinoamericanos. “Cuando inicié, estábamos en un momento de descubrimiento. Pude crear plataformas y oportunidades para dar visibilidad a las marcas y que los demás conozcan todo su potencial a través de pasarelas y eventos”, recalca. Es que, pese a que siempre ha existido el estereotipo de que la moda es banal, ella enfatiza que “la industria textil no es superficial. Es un negocio de alto impulso económico que genera empleos, es el sustento de muchas familias y por eso, debe ser valorada igual que cualquier otro nicho”.

Prev Next Silvia Tcherassi, Eva Hughes y Carolina Herrera. cortesía

Eva Hughes junto a Karl Lagerfeld Cortesía

Eva Hughes y Óscar de la Renta. Cortesía

El salto a emprender

Hace cuatro años, Eva tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Le dijo adiós a su trabajo en las revistas de moda para reinventarse y convertirse en emprendedora. Fue así como fundó Adira, una compañía de consultoría para enfocarse en lo que también le apasiona: asesorar empresas y ejecutivos que buscan consolidar su negocio para alcanzar su máximo potencial. A la par, también ha creado la capacitación Executive Coaching Program (para emprendedores y startups en liderazgo, estrategias de negocio y marca personal) y está por lanzar el curso ‘online’ para On Post Courses (donde será la primera mentora del programa para ayudar a las personas a encontrar su propósito y desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en líderes eficaces e influyentes).

“Estoy en un momento muy bonito de mi vida. Viviendo experiencias que me llenan de gran satisfacción. Nunca me imaginé que algo que yo hacía naturalmente se iba a convertir en mi trabajo”, reflexiona. Para Eva, ser mentora ha sido algo innato en ella desde joven. Recuerda que durante su trabajo en ‘Vogue’, siempre guio a muchas personas que ahora le agradecen por su ayuda.

No hay duda, aunque al inicio le dio miedo dejar su trabajo fijo y explorar el mundo del emprendimiento, ahora le entusiasma saber que puede alumbrar el camino de muchos soñadores: “Nadie te debe decir si eres exitoso o no. Es increíble cómo mis equivocaciones del pasado hoy ayudan a muchos a encontrar su propio propósito y éxito”.

Puertas adentro

Fuera de la exposición mediática que genera su trabajo, Eva se considera una mujer sencilla y hogareña. Es aficionada al orden y por eso su casa siempre está lista para recibir invitados. Las velas y las flores no pueden faltar en su decoración. La cocina no es su fuerte y en su tiempo libre le encanta ver series, documentales o escuchar todo tipo de música. ¿Qué es lo que más disfruta del día? “Poder mirar el cielo, las palmeras y el mar desde mi terraza con una copa de vino. Amo disfrutar de los pequeños momentos de la vida”.

La tenacidad feminista de Cristina Páez Leer más

Detalles de su clóset

Desde pequeña, le ha gustado arreglarse porque fue algo que le inculcó su madre. “Me visto con lo que a mí me gusta porque la moda es disfrutar y soñar. No hay mejor halago para un diseñador que luzcas sus creaciones con tu propia personalidad”. Los estampados (como los florales) predominan en su armario y sus pantalones favoritos son los jeans blancos porque le gusta sentirse cómoda. Una de sus prendas más valiosas es un delantal rosa que usó en su juventud cuando fue voluntaria en un hospital cuidando niños.

“Dejar un legado, dejar una huella y que nadie se olvide de ti”. Eva Hughes

Personal