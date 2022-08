Los hijos son el mayor orgullo y alegría de los padres. Especialmente durante sus primeros años de vida, cuando cada pasito, palabra y movimiento es una gran hazaña digna de ser compartida con toda la familia y amigos.

Frases como “qué avanzado para su edad”, “será inteligente como la madre”, “qué despierto y alegre es” causan gran emoción para mamá y papá. ¿Pero qué sucede cuando en su listado de logros no se incluye e l habla ?

Tan pronto como los padres ven que los demás niños a su alrededor empiezan sus parloteos pero el suyo no, aparecen la angustia, los cuestionamientos y las comparaciones.

Esto, sumado a lo que puedan encontrar en la web, dibuja un panorama de preocupación en el que surgen preguntas como: ¿qué número de palabras mínimo debe decir?, ¿a quién hay que acudir?, ¿y si es sordo?, ¿y si tiene algún problema psicológico?

“Las causas por las que un niño no habla son por falta de estimulación, algún problema auditivo o un tema neurológico. En ese orden. La primera es la más común, y la segunda y la tercera se dan en casos muy excepcionales”, explica Sandra Guerrero, pedagoga y catedrática, quien a su vez pide a la familia mantener la calma y, sobre todo, respetar el ritmo de desarrollo de cada infante.

En relación con los problemas auditivos, la docente asegura haber atendido a niños de tan solo cinco años con estas dificultades. “Unos padres acusaban a su hija de rebeldía por no contestar cuando se la llamaba. Sin embargo, al caminar la niña arrastraba el piecito, acción característica de personas sordas. En resumen, la niña no era malcriada, simplemente no podía oír”.

Del mismo modo, la especialista señala que otro factor a tener en cuenta es el temperamento. “Si el niño es callado o introvertido, no se puede esperar que la criatura sea una chispa y hable por cuatro”.

Fortalezca el vocabulario

Hablar, cantar, leer las noticias son acciones que los progenitores tienen que realizar para que el niño adquiera lenguaje comprensivo y expresivo. Según la terapista del lenguaje Sandra Guerrero, es fundamental crearle al infante la necesidad de comunicarse. Es decir, “si desea la mamadera, no dársela al primer semibalbuceo, sino explicarle el nombre del objeto e incentivar la repetición”. Otras recomendaciones de la especialista son:

Al momento del baño mencionar las partes del cuerpo (brazo, oreja, mano, dedo).

A la hora de comer nombrar la comida (pollo, puré, papa).

Cuando se juega señalar el nombre de los juguetes (pelota, oso).

Nombrar a los miembros de la familia (tío, tía, primo).

“Cuando se respetan sus habilidades propias y su ritmo, como por arte de magia surge la famosa palabra-frase y dirá: ‘pelota mami’, que significa “quiero jugar contigo con la pelota”.

Atención

La experta en habilidades comunicativas sostiene que lo esperado es que hacia los 18 meses el bebé pueda identificar 10 palabras. Y que a sus 36 meses mencione hasta 300 palabras. “Si un niño tiene más de 36 meses y apenas maneja 10 términos, debe acudir a una psicopedagoga”, sugiere la especialista.