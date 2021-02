Un bulto en su seno dio un giro a su vida cuando apenas tenía 30 años. Los diagnósticos médicos arrojaron cáncer de seno. “Era grado 4 y me daban seis meses de vida”, recuerda Maribel Nemeh, coach de vida.

Hoy tiene 43... “Vencí a la mafia del cáncer”, puntualizó desde el otro lado del teléfono. Los pronósticos no pudieron con la personalidad de esta mujer alegre, apasionada por la vida y, sobre todo, con gran templanza de ánimo. Se curó de una de las enfermedades más temidas.

Sanar emociones, el primer paso

Maribel nació en Caracas y desde pequeña vio el mundo de los negocios a través de su padre, un empresario árabe. Es así que a los 17 años ya había formado una compañía dedicada al diseño y remodelación de inmuebles.

Pero mientras la situación social y política de Venezuela se tornaba inestable, comenzó a pensar en emigrar. Y en el año 2000 viajó a Miami.

Con un divorcio a cuestas y de la mano de su única hija, Angélica, que en ese momento tenía cuatro años de edad, empezó a asentarse en la denominada Ciudad del Sol.

Allí comenzó a hacer una carrera en los bienes raíces. Sin embargo, una década después le diagnostican cáncer de seno. “Yo he deducido que las enfermedades inician en la parte emocional. Cuando uno no sana una emoción, queda ahí y puede desencadenar lo que pasó conmigo: cáncer. En mi caso, yo no tuve una relación cercana con mi madre y no sé si empezó por ahí, todavía sigo descubriendo; uno nunca para de conocerse”.

A los 30 años, Maribel inició este proceso de sanación alejada de quimioterapias. Se volcó a pensar positivo, a alimentar su espiritualidad y a la medicina natural. “En un año cambié todo lo que yo hacía, desde la alimentación, mis actividades hasta mi perspectiva de la vida. Estaba ciento por ciento segura de que me iba a sanar”, comentó. De alguna forma se curó. “El tumor se encapsuló de tal manera que se fue diluyendo”. Un caso muy poco frecuente pero que demuestra que es posible que el cuerpo elimine el cáncer.

Sus vivencias en un libro

Su historia empezó a aparecer en páginas de periódicos como El Nuevo Herald y a sonar en cabinas de radio del estado de Florida.

Ahí estaba ella dando testimonio de que a veces “el problema es la actitud ante el problema”, sobre todo cuando se trata de sanar. “Hay que conectarse con el yo de cada quien para ver qué es lo que realmente le molesta. Es como ir sacando las capas de una cebolla”, sostiene y agrega que “conectándose con el presente se puede dejar atrás el pasado”.

Aquella experiencia la hizo descubrir otra faceta y en 2017, tras una preparación de seis meses, se certificó como coach de vida con el reconocido motivador Fernando Celis.

Tiempo después, durante la pandemia, empezó a escribir un libro que denominó ‘Cómo vencí a la mafia del cáncer’, en donde relata su batalla contra la enfermedad. Uno de los mensajes más profundos que Maribel quiere compartir es que “los milagros existen y qué mejor historia que la mía”.

Libro de su autoría. Cortesía.

Aprovechando que lo digital es parte de la nueva normalidad, lo ha lanzado en Amazon con el fin que quien descargue las páginas se adentre en esa vía holística en la que ella sanó; un camino alterno donde logró una vida sana, no solo atacando el síntoma de la enfermedad sino el porqué.

Su rutina anticáncer

En la cosmopolita Miami ella ha logrado encontrar la forma de dar balance a sus días, y es a través de este estilo de vida que comparte:

Siempre medito media hora en las mañanas. El agradecimiento ayuda a que el universo traiga más cosas para agradecer. Si uno está buscando sanar una enfermedad el primer paso es creer que ya ha sanado. Y si hacen meditaciones, pueden empezar a decir lo siento, para perdonarse a sí mismos por cualquier emoción que la tenga arraigada. En la alimentación consumo muchas frutas rojas y vegetales verdes como brócoli, acelgas, apio y pepino. Asimismo, huevos orgánicos y pescados que se críen en el océano. No se trata de comer por comer sino de alimentarnos correctamente.

