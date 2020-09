Margarita Laso, en un encuentro verdadero

Margarita es música, poesía y palabra. El arte es su forma de expresar y comunicar, para llegar a un público que la ha seguido a lo largo de una prolífica carrera de más de 30 años . Hoy, superando el desconcierto de la pandemia, Margarita considera que la vida no volverá a ser lo que era: “Tal vez tenemos algo que defender y una madeja de voz todavía, para seguir trabajando la palabra y la música. Tenemos algo que traer a esta mesa compartida”.

La música en su vida

Siendo niña, la guitarra le dio voz como herramienta, eslabón y poder, abriendo surcos, senderos y trochas, como dice.

Su formación musical se dio naturalmente, la adquirió de su padre, el periodista deportivo Alfonso Laso Bermeo (+), una pasión que se fue incrementando con el tiempo. Con la guitarra dio inicio a su formación, la cual consolidó bajo la tutela de Blanca Hauser (+), quien pulió su voz, y le abrió el mundo del ‘bel canto’; además, la cantante tuvo una larga y entrañable formación escénica con la aclamada actriz argentina Susana Pautasso (+), y un continuo aprendizaje con los músicos que ha trabajado a lo largo de su carrera.

“La relación con las canciones, con las figuras de la música, con los poetas que he encontrado en el camino ha sido siempre determinante. Mi padre cantando con los ojos cerrados, iniciando un viaje misterioso. Siempre quise navegar por ahí, en ese lejos, en ese otro tiempo de la añoranza, tan distante y tangible en el verso o canción”.

Talento y corazón, son 13 los discos que ha grabado, con distintos acentos y géneros, entre los que constan el tango, el bolero, canciones de cuna y de Navidad; se destacó en la interpretación de música ecuatoriana tradicional y de compositores más contemporáneos.

De poemas y más

“La escritura, en su llamado temprano, era un hilo de voz hecho de imaginación y, al mismo tiempo, la necesidad de habitarla. Me movía el deseo de ser la inventora misma, un foco atornillado que alumbra una escena, la que compone una poción como maga”.

El camino de la literatura, dice, le ha permitido estar cerca de mundos por explorar la diversidad de la mente, del espíritu humano y los paisajes con los que crecemos. “Ha sido el placer y la impaciencia, la voz como un hilo de pescar, la trama temerosa de una red, cuya realidad final es la captura. Lo que estaba en movimiento, traerlo a la quietud; lo que estaba en la sombra, ponerlo a rutilar como una piedra mojada. Creo que aún hoy escribir tiene que ver con capturar”.

En las últimas dos décadas ha publicado varios libros de poesía como ‘El trazo de las cobras’ (1997), que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade, y este año se publicó en Italia ‘La memoria dei sensi, La memoria de los sentidos’ (edición bilingüe de una selección de su poesía, traducida por Emilio Coco).

Su obra literaria se encuentra, incluso, en antologías, traducciones y páginas virtuales de poesía. Varios de sus poemas han sido musicalizados y se nombran en letras de canciones.

Su próximo concierto ‘Arder en la lluvia’, el 24 de octubre en el Teatro Sucre. cortesía

Su familia

De un trato imposible de superar, Margarita es una mujer de una dulzura extrema. Hablar con ella es como escuchar el canto de un pájaro al amanecer. Merecedora de incontables premios y reconocimientos, ha puesto el nombre de Ecuador en alto, en diferentes escenarios del mundo. No obstante, su premio mayor es la valoración y calidez que su público le ha regalado.

Con casi 35 años de matrimonio con el músico (percusionista) Pablo Valarezo, tienen dos bellas hijas, Martina (33) y Rafaela (24), ambas, artistas, creativas y musicales: “Creo que ven el mundo con generosidad y sed. Y aunque la aspereza de la realidad parece inmóvil, ellas caminan, marchan, sonríen a ese inmenso caudal de demandas y de ideas de las mujeres. Ponen en nuestras vidas hondas discusiones éticas. Crean sus propios escenarios y, a veces, entonces, somos felices, se suman al nuestro”.

Juntos, en los avatares propios de la vida, empujan hacia la consecución de sus sueños y metas, en un insistir sin pausas: “Aquí está nuestra voz, estos son nuestros deberes y la familia. Tratamos de actualizarnos en las plataformas siempre cambiantes, en un afán de seguir haciendo esto que amamos: habitar los escenarios ecuatorianos, contener la dispersión, insistir en los vínculos que hemos tenido y abrir otros caminos”.

Cara a cara

¿Cómo se ve a sí misma?

Me encuentro en medio de una búsqueda como si algo inapreciable, inaprensible, se me hubiera perdido. No todo es trabajar con las palabras, la lengua. Está la respiración, las manos sobre la arcilla, las agujas capaces de unir. Están estos pasos en el escenario que compartimos. Definir tus oficios y la forma en que los encaras es apenas una parte de lo que eres. Pero ahí, tal vez, la cautela que siempre llevo ahora tiembla. En este tiempo de las mujeres, me debo la temeridad.

¿Qué nos dice de su esposo?

En estos días de pandemia valoro lo que hace Pablo todos los días frente a un reto tecnológico, aprendiendo a usar un nuevo recurso. Es compositor, arreglista, virtuoso de la marimba. Un músico muy estudioso. En estos meses hemos estado produciendo canciones y videos. Los hemos ofrecido y han sido acogidos con calidez. Y se deben al afán y decisión que logramos sumar.

¿Una meta inmediata?

Nuestro próximo concierto ‘Arder en la lluvia’, el 24 de octubre en el Teatro Sucre. Estrenaremos varios temas en un repertorio con fantásticos músicos. Llenos de expectativas, preguntas, sentencias amorosas y musicales. Será presencial (en una pequeña proporción) y transmitido en señal privada.

“Creo que persistir en la realización de encuentros permanentes con el público es una forma de crecimiento para mí. El escenario es una extensión de mis anhelos”. Margarita Laso

Personal

Producción musical: Ha grabado 13 discos.

Libros: ‘El trazo de las cobras’ (1997) obtuvo el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade; ‘La memoria dei sensi, La memoria de los sentidos’ .

Esposo: Pablo Valarezo.

Hijas: Martina (33) y Rafaela (24).