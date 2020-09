Saruka Rodríguez: “El sacrificio y disciplina son la clave del éxito”

Soñadora, disciplinada, creyente y polifacética. Saruka Rodríguez destaca por esas y otras cualidades que a sus 35 años la han llevado a convertirse en una exitosa mujer de negocios, que pone en alto el nombre del Ecuador a nivel internacional.

Desde la capital del país, la orgullosamente manabita conversó con SEMANA para hacer un repaso de su carrera y revelar cuáles han sido las claves de su éxito profesional.

Sus inicios

Comenzó a ser conocida desde muy joven al ser reina de Portoviejo y Manabí en el 2002. Gracias a esa experiencia nació la fundación familiar Abre tu Corazón, que aún mantiene con el objetivo de promover proyectos sociales en beneficio de las familias ecuatorianas. “Desde pequeña cambié las muñecas por la labor social porque junto a mi familia recorría los asilos de ancianos, la cárcel de mujeres y centros de rehabilitación.Eso marcó mi vida y mantengo el compromiso de seguir ayudando”, relata.

Luego de los reinados, incursionó en la política como concejala de Portoviejo y asambleísta de Manabí. Experiencias, recalca, que la ayudaron a crecer y que agradece “porque hice un aporte para la sociedad y siempre quise ser la voz de los que no son escuchados”.

Alma creativa

Ya desde el 2009, Saruka comenzó a trabajar en un área que le había apasionado desde niña: el mundo de la moda como diseñadora de joyas.

Sus exclusivos diseños artesanales con piedras preciosas y semipreciosas, hacen que sus creaciones destaquen a nivel nacional e internacional (tiene alianza en Estados Unidos, Guatemala y próximamente en Colombia); delicada joyería que se convierte en el punto focal de todo outfit.

Está orgullosa de todo lo que ha logrado y resalta mucho el desempeño de su equipo de trabajo conformado por orfebres, maestros y artesanos. Actualmente también diseña sombreros artesanales que se venden en Miami y está entre sus planes lanzar una línea de zapatos.

Siempre estilosa

Le apasiona la moda desde la infancia. cortesía

Aunque en las redes sociales se muestra totalmente impecable y con gran estilo, Saruka menciona que nunca se ha considerado una mujer fashionista. Más allá de querer seguir la moda por vanidad, menciona que cuida su imagen porque para ella eso significa quererse a sí mismo.

“Me gusta la moda pero no la sigo al pie de la letra. Si mañana hay algo en tendencia y no me gusta, no me lo pongo. Sé que no es necesario guiarse por las cosas más caras o por diseñadores internacionales para lucir bien. Prefiero valorar y destacar lo nacional”, dice.

100 % visionaria

Su showroom se encuentra en Quito. cortesía

Como una gran mujer de negocios, está involucrada en todas las áreas y procesos de su marca porque le gusta darle su toque personal a cada detalle.

A partir de las siete y media de la mañana, ya está sentada en su escritorio junto a una taza de café y se involucra en temas que van desde el diseño de las joyas hasta cómo debe ser el empaque, el papel de regalo y las tarjetas de agradecimiento; además, se da tiempo para responder algunos de los mensajes de sus más de 52 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Considera importante impulsar la moda local “porque como ecuatorianos debemos valorar lo nuestro. Al inicio de la pandemia pensé que todo se iba a acabar y que nadie iba a salir de sus casas o ir a una boda. Pero con una nueva dinámica, hemos podido impulsar la marca y creo que existe una oportunidad muy grande para crecer”, resalta entusiasmada.

¿Qué recomienda a las emprendedoras que desean sobresalir en la industria? “Que nunca dejen de soñar y no tengan miedo. Deben enfocarse en el objetivo, organizarse y tener presente el valor de su producto. El sacrificio y disciplina son la clave del éxito”.

Joyas de su autoría tejidas a manos con piedras preciosas. Cortesía

Su epicentro

Su hogar, su proyecto más lindo. Está casada con Daniel Ehrenfeld y sus hijos (Noah y Bela) la llenan de felicidad. “Estoy muy conectada con Dios, siempre le pedí tener una familia así. Cuando uno pide con fe y confianza, todo llega. Mis hijos son mi vida y mi esposo es lo máximo, mi mayor apoyo”, cuenta.

Entre risas, confiesa que disfruta de poder acurrucarse con sus pequeños en la cama mientras ven una película y comen canguil. “Amo abrazarlos como las mamás gallinas a sus pollitos y calentarlos”.

Activa y saludable

Se ejercita todos los días desde las seis y media de la mañana. Cuidar su salud es clave para sentirse bien y mejorar el aspecto de su piel. Ama los jugos verdes porque la ayudan a nutrir su cuerpo. Durante la pandemia creó un nuevo emprendimiento de jugos detox. En el huerto de su casa siembra apio y otros vegetales.

