Los perros son seres maravillosos. Muy leales y fieles con los miembros de su familia, lo que facilita la convivencia.

Pero si estás pensando en meter otro can a la casa para que le haga compañía al que ya tienes, es mejor seguir ciertas pautas para que la permanencia de ambos no se convierta en un caos.

Qué saber. Si tu perro es activo y extrovertido, adopta uno con cualidades similares. Si tu can es tranquilo y más reservado, busca uno que encaje bien con este estilo de vida.

Que se harán compañía, se la pasarán jugando, compartirán su tiempo, eso es indudable, pero para llegar a eso se debe pasar por un proceso que a veces no puede resultar tan fácil. Para eso, el perro debe de estar bien socializado. Saber cómo se relaciona con otros de su especie. Por ello, el entrenador canino Juan Carlos Montalvo dio algunas pautas.

“Si tengo un perro en casa y quiero meter otro, no importa si es de raza o rescatado, aquí lo importante es que no haya problemas entre ellos y para eso lo primero que hay que analizar son las edades”, explica Montalvo.

Si son dos machos adultos es posible que haya confrontación. Pero si un macho es adulto y el otro es menor siempre va a haber la posibilidad de que el más pequeño sea el subordinado y no busque el problema.

Agrega el experto que “en el caso de que sean dos machos o hembras adultas lo ideal es que vayan a un terreno neutro para que se conozcan y sientan que ese lugar no es propiedad de ninguno de ellos”.

Montalvo sugiere que antes de que el perro recién llegado entre a la casa lo conveniente es llevarlo a un parque junto al otro can para que se conozcan. Es todo un escenario, el dueño los presenta. Se huelen, intercambian información, se aceptan y una vez ahí que haya visto que no hubo enfrentamientos los lleva a casa ”. La idea, explica, es que el perro no se sienta invadido por el nuevo can.

POR SI HAY ENFRENTAMIENTOS

No hay duda de que la pelea va a escalar. Lo que tiene que hacer el dueño es corregir hasta que se lleven bien.

Lo que sugiero es que se los separe con una malla para que a través de ella se huelan, intercambien información, para que no ocurran daños físicos.

ADULTOS VERSUS CACHORROS

¿Qué pasa cuando llevo un perro de meses y tengo uno adulto en la casa? ¿Hay peligro de que lo ataque? No pasaría nada. Si llevas un cachorro obviamente que no le va hacer daño al grande, lo que hay que controlar es que el adulto no sea muy brusco con el pequeño, sobre todo al jugar. Lo que sí es muy poco probable es que el más grande lo quiera eliminar, porque no lo considera un peligro. Lo que hará el grande es mostrarle los dientes para que lo respete y mantenga su distancia, ya que por su edad es un perro serio que no se va a enganchar en el juego. Como no pueden hacer nada más, su método es gruñir.

CLAVES A TOMAR EN CUENTA

Los primeros días procura que coman por separado y que ninguno toque el alimento del otro. La comida para ellos es vida, es su necesidad básica. Al ser seres irracionales pelean por su alimento, por proteger su sustento. Lo aprendieron de los lobos. Les queda este reflejo de sus ancestros, no en todos los casos, pero la comida dispara la agresión.

Cuida las excesivas muestras de cariño con el perro nuevo en presencia del adulto y viceversa. Así mantendrás los celos a raya.

Permite que el perro nuevo recorra la casa con tranquilidad para que se vaya familiarizando.

Las hembras tardan un poco más en establecer su jerarquía.