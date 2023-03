Cada vez es más común ver videos de animalitos colgado en redes sociales y como los internautas los prefieren. Este caso particular parece broma pero es anécdota. En un video compartido por Erika Arce en Tiktok se logra observar a su madre a las afueras de una vivienda, esperando la llegada de la 'La Vaca' (su mascota rescatada). Un taxi no tarda en parquearse a las afueras de la propiedad, de donde la perrita se baja, contoneando la cola.

“Sinvergüenza, qué haces tú en la calle. Sube a la casa”, le grita la mujer una vez abre la puerta del taxi para dejar salir a su mascota, que venía solamente en compañía del conductor.

“Como cuando tu mamá está preocupada porque su hija perruna se desapareció dos días en plena lluvia y luego llega bien feliz en el taxi que tomó para regresar”, se lee en la descripción del vídeo.

Al conocer esta divertida historia, miles de usuarios no tardaron en reaccionar y dejaron divertidos comentarios en la publicación que ya acumula más de 15 millones de reproducciones.

“Ya se manda sola, es independiente”, “Es mejor pedir perdón que pedir permiso”, “Esta juventud de ahora, hasta los perritos hacen de esas”, “Si no son los hijos humanos, son los hijos perrunos”, fueron solo algunas respuestas de los cibernautas.

En un vídeo posterior, la joven explicó que la perrita llegó al trabajo de su padre. En vista de que este no la podía llevar inmediatamente a casa, tomó la opción más viable: pidió el taxi, dio la dirección y lo pagó, para que Vaca pudiese regresar a los brazos de su familia.

"Hola soy Vaca la rescatada. Les cuento que mi hermana humana @JessicaArce me rescató hace unos meses atrás del peligro de la calle, me esterilizaron y me dieron mucho amor en su hogar. Ahora soy la favorita de papá y mamá" menciona Arce en la descripción del segundo vídeo contando la historia de su famosa perrita.