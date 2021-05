Aprende a lidiar con la tristeza y el dolor emocional

El fallecimiento de un familiar, el despido en el trabajo, la terminación de una relación amorosa, una pelea entre amigos y hasta la desaparición o muerte de una mascota; son algunas de las circunstancias que pueden conducir a las personas a tener sentimientos de dolor y tristeza sin saber cómo lidiar con ellos.

La psicóloga Belén Sucre menciona que es necesario hacer conciencia sobre estas emociones que no son 100 % negativas. Por eso, jamás debes tratar de evadir, huir o escapar de ellas porque, aunque son causadas por experiencias que no hubieses deseado que pasen, siempre van a traer junto a ellas un aprendizaje.

En la infancia

El problema de no manejar las emociones como la tristeza y el dolor de forma llevadera, según la experta, viene arraigado desde la infancia porque a los niños no se les suele enseñar a cómo hacerlo. “Si te caes o pierdes un juguete, lo primero que escuchas son frases como: no llores, no es para tanto o quédate tranquilo. Sin embargo, esto a largo plazo hace que las personas no tengan la capacidad o apertura de vivir muchos procesos”.

Qué hacer

Sucre recomienda que si has pasado por alguna circunstancia que te causa tristeza o dolor, pero no logras (o temes) exteriorizar cómo te sientes, lo primero que debes hacer es encontrar la razón de por qué sucedió lo que te hace sentir mal. Luego, es importante aceptar tu presente y darte la oportunidad de llorar, gritar o estar a solas, si es lo que deseas.

“Explora tus sentimientos y no los niegues. Cuando piensas que nada tiene sentido o crees que un problema jamás va a tener una solución, puede ser porque por dentro te reprimes”, recalca Sucre. También es recomendado comenzar a tener hábitos saludables en tu vida que te hagan sentir mejor ya sea bailar, meditar, leer un libro, escuchar música, hacer ejercicio, aprender algo nuevo o cualquier otra actividad que te aporte algo positivo. Eso sí, no está demás tener una ayuda terapéutica para poder comprender mejor aquellos eventos o situaciones adversas.

Debes saber

En ocasiones, los roles que se tienen en los familia o en el trabajo, no permiten que las personas exterioricen sus sentimientos sin prejuicios. “Los jefes o las personas que se catalogan como 'cabezas del hogar' tienen muchas responsabilidades. Hay que dejar a un lado los estereotipos y recordar que no siempre debes ser más fuerte que el resto porque eres el líder del grupo. Todos pueden sentir la misma magnitud de dolor y cada uno lo experimentará de forma distinta”, añade Sucre.

Recuerda

No sientas presión por el tiempo en que tardarás en sentirte bien. Puede tomar horas, semanas o hasta meses. Lo importante es que intentes tener una actitud positiva diariamente. La sanación emocional es un proceso que debes ver como una oportunidad para crecer y llegar a un desarrollo personal.