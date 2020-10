Leyla Espinoza, de espíritu trabajador e independiente

Durante su niñez, Leyla Espinoza nunca pensó que estaría en un reinado. Sin embargo, pese a que se considera una persona tímida, hace dos años decidió que participaría como candidata a Miss Ecuador para generar un cambio a través de la ayuda social.

Con la misma energía y ávido carisma con los que enamoró a miles de ecuatorianos el día de la elección, Leyla llegó a la entrevista con SEMANA para develar detalles de su vida personal y metas a futuro.

La ‘niña tragedia’

De pequeña, la joven de 24 años era muy activa y practicó básquet por varios años. Ríe al recordar que entre sus conocidos le decían ‘niña tragedia’ porque como le encantaba jugar con sus hermanos menores, “siempre me caía y por eso, se me han dislocado casi todos los huesos del cuerpo”.

Su mayor desafío

Aunque se describe como una persona hogareña, a los 19 años tomó la decisión de ser una mujer independiente y se mudó de su ciudad natal (Quevedo) a Quito junto a unas amigas, y ser la ‘jefa’ de su propio destino. “Vengo de una familia en la que mis papás me cuidaban muchísimo y presentía que si me quedaba en Quevedo nunca iba a madurar porque siempre iba a ser la princesa de papi y mami”.

En la capital, su primer trabajo fue como secretaria de ventas en una distribuidora de materiales de oficina. Al inicio no fue fácil, porque aún no se acoplaba al cambio drástico de vida, mas poco a poco logró valerse por sí misma y al estabilizarse económicamente, empezó a pagar sus estudios universitarios en Negocios Internacionales. “No es sencillo vivir sola, pero ha sido un reto personal para demostrarme a mí misma que puedo ser una mujer independiente, trabajadora y que puedo lograr todo por mis propios méritos”, reflexiona.

Miss Ecuador Leyla Espinoza 2020. gerardo menoscal

Incursión en el modelaje

A los 16 años tuvo sus primeros pininos en el modelaje, pero pausó su carrera inmediatamente porque a su mamá no le gustaba el ambiente laboral. “Cuando estás en ese medio puede haber gente que intente hacerte daño o querer faltarte el respeto. Siempre me he enfocado en resaltar los valores inculcados en mi familia como el respeto y la tolerancia”, comenta Leyla.

Sin embargo, hace dos años decidió volver a probar suerte en esta área e hizo un casting para un desfile en el Latinoamérica Fashion Week en Guayaquil. Desde entonces, agradece haberse arriesgado porque surgieron varias oportunidades laborales.

Leyla vive en Quito. gerardo menoscal

Miss Ecuador

Leyla cuenta que su decisión de incursionar en Miss Ecuador está inspirada en Virginia Limongi. “Me di cuenta que ganó no solo porque era muy bella sino porque tenía el apoyo de muchas personas y deseos de trabajar por el país, como así lo hizo. Sabía que antes de participar debía tener madurez emocional y por eso me animé a hacerlo este año”, relata.

Ahora que cumplió con su objetivo, dedica este logro a todas las personas que la han apoyado desde cero. Actualmente no tiene una relación amorosa y por eso, está feliz de concentrarse 100 % en ella, su trabajo y dejar un buen legado como Miss Ecuador.

Asegura que lo más importante de portar la corona es llevar a cabo su proyecto en contra de la violencia intrafamiliar y trabajar con diversas fundaciones. “Crecí en una zona de Quevedo en la que evidencié varios casos que vulneran los derechos de la mujer. Deseo ser un apoyo para generar igualdad de oportunidades en el área profesional sin importar el género. Apoyo a las mujeres que son conscientes que no necesitan la aprobación de nadie para lograr sus propias metas”, menciona.

¿Cómo maneja los comentarios negativos en redes sociales? Responde que solo se concentra en los constructivos. “Participé no únicamente por la corona o ganar los premios, lo hice porque realmente quiero ayudar y aportar. Sé que estamos pasando un año difícil, pero con mi trabajo voy a demostrar que su nueva Miss Ecuador es una mujer que está decidida en dar lo mejor de sí”, afirma.

Entre la moda y la belleza

Le gusta lucir diariamente looks clásicos y sencillos en los que primen la comodidad. “Me gusta la moda, pero no soy adicta a ella porque no estoy atenta a las tendencias”. Mas como Miss Ecuador, se va a arriesgar a lucir outfits con todo tipo de colores y estampados.

¿Su secreto de belleza? Es amante de las mascarillas caseras. Elabora un exfoliante con café molido y leche para dar luminosidad a su rostro. Y para lograr mayor suavidad y brillo en el cabello, aplica aguacate en las puntas.

Su proyecto social está enfocado en las mujeres. gerardo menoscal

Personal

Nació en Quevedo.

Tiene 24 años.

Cursa el tercer semestre en Negocios Internacionales.

Datos curioso