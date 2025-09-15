La mejor paella del mundo es ecuatoriana: Sabor Amar gana en Valencia

Tomás Angulo y Karina Iturralde, representantes de Sabor Amar, ganaron el concurso de paella en Sueca, Valencia.

La mejor paella del planeta no nació en Valencia, sino en Quito. El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas se coronó como ganador de la 64.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, celebrado en España. El certamen, considerado el más prestigioso del mundo en su categoría, reunió a 40 chefs de 14 países, todos siguiendo la receta tradicional valenciana. El triunfo de Ecuador marca un hito en la gastronomía latinoamericana.

Un triunfo cocinado en pareja

Concurso Internacional de Paella Valenciana, tuvo lugar en Sueca, donde Ecuador se llevó el primer lugar. INSTAGRAM: @saboramarpaellas

El chef Tomás Angulo Salas y su esposa, Karina Iturralde, fueron los responsables de la preparación ganadora. Llegados desde Quito, compitieron en igualdad de condiciones con cocineros de todo el mundo, utilizando los mismos ingredientes y técnicas exigidas por el jurado. Su paella fue seleccionada como la mejor entre decenas de propuestas, frente a cientos de asistentes que presenciaron el evento en vivo.

El premio incluyó 2.500 euros, un medallón de plata y un pergamino conmemorativo entregado por el alcalde de Sueca, Julián Sáez. Además, el restaurante conservará el título hasta la próxima edición del concurso.

La fiesta del arroz y el sabor ecuatoriano

La paella elaborada por el restaurante ecuatoriano Sabor Amar, reconocida como la mejor del mundo en el certamen de Sueca, Valencia. CANVA

El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca se celebra desde 1961 y es considerado una fiesta de hermandad, tradición y sabor. Este año, el podio también incluyó a México y España: el segundo lugar fue para Lenin Ruelas Cocina (México) y el tercero para Casa Macario (Valencia).

La victoria de Sabor Amar no solo destaca la calidad técnica de sus cocineros, sino también la capacidad de Ecuador para reinterpretar con respeto y excelencia una receta emblemática de la cocina española.

La mejor paella del mundo se cocina en Ecuador. El triunfo de Sabor Amar en Valencia honra la tradición valenciana y demuestra que la gastronomía ecuatoriana tiene talento, disciplina y sabor para conquistar escenarios internacionales.

