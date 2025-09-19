Expreso
Desinfección de vegetales
Vinagre, limón y bicarbonato son aliados naturales para desinfectar vegetales sin químicos agresivos ni residuos tóxicos.CANVA

La fórmula ideal para desinfectar vegetales de forma natural y efectiva

Vinagre, limón y bicarbonato son aliados clave para limpiar vegetales sin químicos agresivos ni riesgos para la salud

Consumir vegetales frescos es esencial para una alimentación saludable, y el que tengan una limpieza adecuada es igual de importante. Durante el proceso de cultivo, transporte y venta, los vegetales pueden acumular tierra, pesticidas y bacterias que representan un riesgo si no se eliminan correctamente.

(Te invitamos a leer: Presión arterial y alimentación: descubre los beneficios de los vegetales crucíferos)

La Organización Mundial de la Salud recomienda lavarlos con agua potable y evitar el uso de jabón común, ya que puede dejar residuos nocivos. En este contexto, métodos naturales como el vinagre, el limón y el bicarbonato se han convertido en alternativas seguras y efectivas para desinfectar en casa.

¿Qué ingredientes naturales se pueden usar?

Existen tres fórmulas caseras que permiten desinfectar verduras sin recurrir a productos químicos agresivos:

  • Vinagre blanco: Mezclar una taza de vinagre con medio litro de agua. Sumergir los vegetales por 10 minutos y enjuagar con agua limpia.
  • Limón y bicarbonato: Combinar el jugo de dos limones con dos cucharadas de bicarbonato en un recipiente con agua. Dejar actuar por 10 minutos y enjuagar.
  • Cloro apto para alimentos: Usar una cucharadita de cloro en un litro de agua. Sumergir los vegetales por 10 minutos y enjuagar bien. Solo debe usarse si el producto está certificado para uso alimentario.

Estas opciones permiten eliminar bacterias, residuos de pesticidas y suciedad superficial, especialmente en vegetales con cáscara comestible como manzanas, pepinos o tomates.

¿Qué hacer después de desinfectar?

Desinfección de vegetales
Desinfectar vegetales con ingredientes naturales ayuda a reducir el riesgo de enfermedades sin alterar su sabor ni textura.CANVA

Una vez lavados, es importante secar bien los vegetales para conservar su frescura y evitar la proliferación de humedad. Se recomienda usar toallas de papel absorbentes y almacenarlos en lugares ventilados. Además, las cáscaras no comestibles pueden aprovecharse para hacer compost casero, convirtiendo el proceso de limpieza en una práctica sostenible.

PROTEINA VEGANA PERCHA (8600010)

La proteína vegetal deja de ser un tabú y crece en el país

Leer más

Desinfectar vegetales de forma natural es una forma sencilla, económica y segura que protege la salud sin comprometer el sabor ni la textura de los alimentos. 

Con ingredientes accesibles como vinagre, limón y bicarbonato, se puede implementar una rutina de limpieza efectiva que contribuya a una alimentación más consciente y responsable.

