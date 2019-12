El kiwi puede ayudarte a dormir mejor

Hay quienes han probado todo tipo de trucos para poder dormir mejor, pero no lo han logrado. Si apagar las luces por completo o dejar de usar dispositivos electrónicos dos horas antes de ir a la cama, no te resulta, podrías intentar con una opción más: come dos kiwis antes de descansar.

Sí, el kiwi podría darte ese esperado beneficio. Un estudio de la Universidad Médica de Taiwán ha destacado el efecto de esta fruta como inductora del sueño por su alto contenido de antioxidantes que promueven la liberación de serotonina.

Los voluntarios sometidos al estudio mostraron mejoras significativas: conciliaron el sueño con más rapidez, durmieron más profundamente y por más tiempo.

El kiwi tiene además probadas cualidades, que van desde ayudar a la digestión, a regular la presión arterial hasta prevenir el envejecimiento prematuro. Es rico también en vitamina C y E, lo que ayuda a la piel y al cabello.

Los beneficios serán ahora objeto de un nuevo estudio. Esta vez, en Nueva Zelanda. Este trabajo durará al menos tres años, pero mientras tanto, disfruta de su sabor y de lo que puede ofrecerte esta fruta.