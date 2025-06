Inversiones sin riesgo vs. educación financiera: Esto responde Galo Xavier Lara

Galo Xavier Lara descubrió desde muy joven, gracias a los concursos de matemáticas, que resolver problemas iba más allá del cálculo mecánico: se trataba de analizar con profundidad cada arista.

Decidió emigrar a Estados Unidos en busca de oportunidades, pero como estudiante con limitaciones económicas -y una visa que le impedía trabajar- supo innovar: compró videojuegos para revender en Amazon.

Ese primer paso lo llevó a convertir lo improvisado en una profesión rentable, que hoy trasciende su propio éxito. Ahora, comparte su expertise para guiar a otros en inversiones financieras a través de plataformas digitales.

Educación e inversiones

Las plataformas digitales evolucionan constantemente, y mantenerse actualizado es clave. Galo y su equipo iniciaron este camino con LaUnitec, una plataforma educativa en línea que ofrece cursos accesibles de marketing, inversiones y finanzas, diseñados para que cada estudiante aprenda a su ritmo.

Su objetivo: democratizar el conocimiento financiero y mejorar la calidad de vida de sus alumnos, en su mayoría latinoamericanos, aunque con alcance global. Los cursos -desde opciones básicas por menos de $2 hasta mentorías premium de $1,000- incluyen formación en trading, asesorías personalizadas y un acompañamiento anual con videollamadas.

Además, el equipo guía a los estudiantes en procesos clave, como abrir una marca en EE.UU. o gestionar una tienda en Amazon.

Cómo erradicar malos hábitos: 4 claves basadas en la neurociencia Leer más

Para quienes prefieren delegar sus inversiones, Galo Xavier creó Capitalistico, un servicio único con una garantía clave: "Sin retorno, sin pago".

Aquí se ofrece una solución ideal para quienes prefieren invertir sin complicaciones: un servicio gestionado por expertos con una inversión mínima de $10.000 (montos menores no resultan rentables para el modelo), el equipo se encarga de todo: selecciona oportunidades, analiza el mercado y compara opciones de crecimiento para maximizar las ganancias de sus clientes, quienes pueden obtener hasta un 30 % de rentabilidad anual.

Así, los inversionistas pueden hacer crecer su capital sin necesidad de conocimientos previos, mientras Galo Xavier y su equipo asumen el trabajo pesado.

Los riesgos de invertir (y no invertir)

Galo Xavier advierte sobre dos riesgos al manejar el dinero: el peligro de invertir sin conocimiento y el costo de no invertir a tiempo. "Lo que mucha gente no se da cuenta es que hay más riesgo, a veces, en no invertir y quedarse fuera del mercado", señala.

Explica que, aunque operar en activos como acciones o criptomonedas implica la posibilidad de pérdidas, especialmente si se actúa sin asesoría, el mayor error suele ser la inacción. Como ejemplo, menciona a quienes dudaron de Bitcoin cuando valía $20.000 y hoy, al cotizarse en $111.000, perdieron una ganancia potencial por no arriesgarse.

Para reducir estos riesgos, Lara destaca sus dos iniciativas antes expuestas; una para educación financiera y la otra como servicio de gestión de inversiones. Su mensaje clave es claro: "El riesgo de no emprender o invertir siempre es mayor, porque las oportunidades se pierden por miedo o indecisión". La verdadera seguridad, insiste, está en prepararse y actuar.

Mitos sobre emprender en Internet

Desmonta uno de los mayores mitos del emprendimiento digital: "La idea de que necesitas demasiado capital para empezar en Internet es falsa. Hay oportunidades, como el trabajo remoto, que demuestran lo contrario". Aclara que, aunque ciertas carreras (como medicina) requieren presencialidad, muchas profesiones (abogacía, marketing, escritura o incluso telemedicina) están migrando a lo digital.

Además, destaca las ventajas competitivas de Latinoamérica en comercio electrónico: "Puedes vender en Estados Unidos, importar desde China y recibir ganancias en Ecuador, con costos mucho menores que en el primer mundo". Subraya que iniciar una tienda online puede costar menos de $100 (sin incluir inventario o marketing), frente a los $10.000 - $15.000 que exige un negocio físico, sumado a riesgos como la inseguridad. "El futuro es digital, y no aprovecharlo es el verdadero riesgo", concluye.

El mejor consejo para ganar dinero en línea

También comparte una recomendación clave para el éxito digital: "Invierte constantemente en ti mismo, no solo dinero sino también tiempo, para identificar industrias y herramientas en tendencia que aceleren tu negocio".

Destaca cómo la inteligencia artificial ha sido un factor transformador para sus empresas, permitiéndoles crear textos, páginas web, anuncios y editar videos con mayor rapidez y profesionalismo. "Parece simple, pero nuestra productividad aumentó sin incrementar costos, dándonos una ventaja competitiva enorme frente a negocios tradicionales que aún resisten estas tecnologías", afirma.

Lara enfatiza que adaptarse a herramientas innovadoras como la IA no es opcional, sino esencial para destacar en el mercado actual. Su postura lo dice todo: el crecimiento en el mundo online depende de la inversión en conocimiento y la adopción temprana de tecnologías disruptivas.

Censo Poético en Quito: danza, identidad y biografías que cobran vida en escena Leer más

Adaptarse o quedar obsoleto

Latinoamérica tiene potencial para liderar el emprendimiento digital, incluso superando a EE.UU., pero requiere acción inmediata.

Aunque la región ofrece ventajas (como costos competitivos), problemas como la corrupción y falta de educación frenan su progreso.

El ejemplo de El Salvador con las criptomonedas prueba que el cambio es posible.

Galo Xavier Lara advierte: la ventana de oportunidad se cierra. Empresas que adopten IA y comercio digital dominarán el mercado, mientras los rezagados desaparecerán.

Si Latinoamérica no actúa ahora, perderá talento y repetirá su atraso histórico, recibiendo oportunidades cuando ya sean obsoletas. La clave: innovar hoy, no mañana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!