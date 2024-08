La historia de María Branyas, la mujer más longeva del mundo que acaba de fallecer

Tenía 117 años. María Branyas Morera dejó de ser la persona más anciana del mundo al fallecer en una residencia de ancianos en Olot, un municipio de Cataluña, en España, donde residía desde hace más de dos décadas.

Su muerte fue anunciada por su familia en la red social X, donde señalaron que María murió "mientras dormía, tranquila y sin dolor". Guinness World Records confirmó la noticia, destacando que María alcanzó la impresionante edad de 117 años y 168 días, lo que la sitúa como la octava persona más longeva registrada en la historia.

Una vida marcada por la historia

El mito de la eterna juventud está cada más cerca Leer más

Nacida en San Francisco, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1907, María Branyas vivió una vida profundamente entrelazada con los eventos históricos más significativos del siglo XX.

Su familia, de origen catalán, había emigrado a Estados Unidos desde México poco antes de su nacimiento. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, regresaron a España en un viaje marcado por la tragedia, ya que su padre falleció durante la travesía debido a la tuberculosis, y su cuerpo fue arrojado al mar. Este dramático inicio fue solo el comienzo de una vida llena de desafíos y resiliencia.

María fue testigo y sobreviviente de algunas de las mayores catástrofes del siglo pasado, incluyendo la pandemia de gripe de 1918, conocida como la gripe española, las dos guerras mundiales y la guerra civil española (1936-1939).

En 1931 se casó con un médico con quien compartió cuatro décadas de vida. Tuvieron tres hijos, uno de los cuales ya ha fallecido, además de once nietos y numerosos bisnietos. Su longevidad, marcada por una vida de adversidades superadas, la convirtió en un símbolo de resistencia.

Una longevidad enigmática

Conoce cuál es la fruta de la longevidad y sus beneficios para la salud Leer más

En una entrevista con Guinness World Records, compartió algunos de sus secretos para una vida larga, que incluían "orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, sin preocupaciones, sin remordimientos, con mucha positividad y alejándose de la gente tóxica". También destacó que creía que su longevidad se debía en parte a la suerte y a una buena genética.

Investigadores de la Universidad de Barcelona, intrigados por su excepcional longevidad, estudiaron su ADN con la esperanza de descubrir factores genéticos que pudieran explicar su capacidad para vivir más de un siglo.

En una entrevista publicada en octubre de 2023, Manel Esteller, catedrático de Genética de dicha universidad, expresó su asombro ante el buen estado de salud mental de María, quien, a sus 117 años, aún recordaba con claridad episodios de su infancia y no presentaba enfermedades cardiovasculares, a menudo comunes en personas de su edad. "Lo único que tiene son problemas de movilidad y de oído. Es increíble", señaló Esteller.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... 👇 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 20, 2024

Una vida conectada hasta el final

A pesar de su avanzada edad, María Branyas continuó participando activamente en la vida social y familiar, manteniendo una cuenta en la red social X, donde compartía reflexiones y se comunicaba -en catalán- con sus miles de seguidores. Con la ayuda de su hija, María utilizaba esta plataforma para expresar su sabiduría acumulada a lo largo de su extensa vida. "Soy vieja, muy vieja, pero no idiota", afirmaba en su biografía en la red social, reflejando su espíritu fuerte y su aguda mente.

La abuela de Cataluña Vivió 117 años y 168 días, lo que la sitúa como la octava persona más longeva registrada en la historia.

En sus últimos días, María anticipó con calma la cercanía de su muerte. En un mensaje publicado en la otrora Twitter, expresó: "Me siento débil. Se acerca la hora. No lloren, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufráis por mí. Allí donde vaya seré feliz". Este mensaje reflejaba su aceptación serena del fin de su largo viaje, una vida vivida con plenitud y sin remordimientos.

Un legado duradero

El fallecimiento de María Branyas Morera ha dejado un profundo impacto en la sociedad catalana y en el mundo entero. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, lamentó la muerte de quien calificó como "la abuela de Cataluña".

En un mensaje en X, Illa destacó: "Nos ha dejado María Branyas, la abuela de Cataluña y la persona más mayor del mundo. Perdemos a una mujer entrañable, que nos ha enseñado el valor de la vida y la sabiduría de los años".

Ens ha deixat la Maria Branyas, l’àvia de Catalunya i la persona més gran del món. Perdem una dona entranyable, que ens ha ensenyat el valor de la vida i la saviesa dels anys.



El meu sentit condol a la seva família. EPD https://t.co/lnPY1jMpBl — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) August 20, 2024

¿Quién es ahora la persona más anciana del mundo?

Con el fallecimiento de María Branyas Morera, el título de la persona más longeva del mundo pasa a Tomiko Itooka, una japonesa nacida el 23 de mayo de 1908, quien actualmente tiene 116 años, según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!