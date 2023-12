Hijos de padres separados: ¿Con quién pasan las fiestas?

Las celebraciones no tienen por qué ser complicadas si existe una planificación previa

Las reuniones en familia son un espacio de creación de memorias que los hijos van a atesorar al crecer. Pero a veces estos recuerdos se oscurecen por la falta de organización, más aún cuando los padres están separados y se deben turnar para pasar tiempo con sus pequeños.

Explorar el delicado acuerdo de las celebraciones festivas para los hijos de padres separados es adentrarse en un terreno emocionalmente complejo. Es en ese momento que aparece una importante pregunta: ¿Con quién deberían compartir estas festividades los niños cuyos padres han decidido seguir caminos separados?

“Dependerán mucho de cada familia sus celebraciones, tradiciones y cómo puedan organizarse”, explica la psicóloga infantil Daniela Nugué. “Hay padres que se unen en alguna de estas celebraciones, otros que deciden dividirse o lo hacen antes de las fechas. Lo más importante es poder compartir con ellos”, acota.

La solución: hablar

La mala comunicación es un gran obstáculo para que exista paz y armonía durante la planificación. “Esto se da muchas veces porque personas ajenas a estas relaciones, es decir familiares o amistades de los padres, quieren intervenir en la decisión, que es familiar”, precisa Gabriela Valarezo, psicóloga clínica con especialidad infanto-juvenil.

Una de las recomendaciones de la especialista es organizar las reuniones pasando un año para cada padre. Así ambos pueden tener tiempo para disfrutar con sus hijos.

También advierte que estos acuerdos deben llevarse al pie de la letra, porque un cambio apresurado puede afectar el estado anímico de los hijos, llevándolos a pensar que son rechazados.

No sentir culpa

El rechazo y la culpa son sentimientos que, de no manejarse adecuadamente, pueden dañar la relación con sus hijos. Para evitarles un mal sabor de boca, también, de ser consensuado, pueden incluirlos en esta toma de decisiones. “Es bueno considerar sus opiniones para organizar ciertos detalles preliminares a la celebración, como la vestimenta, preferencias, entre otros”, aconseja la experta Nugué.

los cambios repentinos afectan el estado anímico de sus hijos Freepik

Las distancias pesan

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los progenitores viven lejos o incluso fuera del país? Es un inconveniente y por donde lo mire será complicado para la relación con sus hijos. Habrá quienes puedan costearse el viaje, pero a muchos les va a resultar muy complicado volver a ver a su papá o mamá.

La psicóloga Nugué acota que “definitivamente es difícil y triste en esta época la lejanía. Sin embargo, en la actualidad la tecnología permite mantenerse en contacto por videollamadas y es posible entregar regalos de manera online”.

Lo más relevante es que los padres estén presentes en estos eventos, no importa si se realiza una actividad minúscula, y no es prioridad qué se hace o qué no. Aquí lo que cuenta es el tiempo que va a invertir en la relación que tiene con sus hijos.

Consejos

Comunicación abierta: Establezca un canal de comunicación con el excónyuge, así podrán conversar sobre la planificación con semanas de anticipación y organizarse mejor. En este espacio es necesario abordar ciertos detalles que les preocupen a ambos, para encontrar la solución a ese problema. Conversar con tiempo es lo adecuado para el provecho de ellos. Anticipe los deseos de sus hijos: Converse con ellos para comprender las preferencias y expectativas que tienen respecto a las festividades. De esta forma podrá adaptar los planes según sus deseos, siempre que sea factible. Sea flexible: Considere nuevas tradiciones o adapte las existentes para acomodar la nueva dinámica familiar y priorizar el bienestar de sus queridos hijos.

