¿Hablas el idioma de la Generación Z? 9 palabras y frases que debes conocer

La juventud actual sigue la milenaria tradición de desconcertar a los adultos con su lenguaje en constante evolución. Lo distintivo de esta era es que gran parte de esta jerga surge o se populariza a través de las redes sociales y el entorno digital, y muchas de estas expresiones son adaptaciones o préstamos del inglés.

DAR 'CRINGE'

Se traduce al español directamente como ‘vergüenza ajena’. En la actualidad, tiene más uso que la frase en español ya que es más corta.

“La uso para describir algo feo y desagradable, como cuando alguien se hace el ridículo y no se da cuenta que se está avergonzando”, dice Camila, de 21 años.

SER 'BÁSICO'

Es una traducción de basic en inglés. Se refiere a tener actitudes y estilos bastantes frecuentes y gustos populares. Es despectivo porque insinúa falta de originalidad y la dependencia de seguir lo que al resto le agrada, como necesidad de aceptación social.

“Significa que te gusta lo que está en tendencia, y cuando deja de ser tendencia, te deja de gustar. Tus gustos no son tus gustos porque no tienes gustos propios”, explica Dayana, de 19 años.

EQUIS

"Decir que algo es 'equis' o llamar a alguien una persona 'equis' quiere decir que no tiene importancia", explica Antonio, de 20 años. Quiere decir que es algo que es difícil de definir, porque no tiene significancia como para darle atención e intentar describirlo.

NPC

Son siglas que quieren decir un Personaje No Jugable (Non-Playable Character, en inglés), término que se popularizó en videojuegos para referirse a personajes controlados por la computadora con una predeterminada serie de acciones en respuesta a una interacción con un personaje jugable.

En redes, se utiliza este significado para señalar situaciones en la vida real que se parecen a un videojuego. Puede referirse a una masa de gente que no parece distinguirse en sus acciones (personas viendo un partido de tenis o marchas en que los individuos parecen indistinguibles en masa). Pero al ser utilizado para definir a una persona en específico, el término suele usarse para distinguir a una persona sin cualidades interesantes.

“Es una persona que no habla si no le hablan primero. En una reunión se queda parado en una esquina y no se integra. No interactúa y llena el espacio”, ejemplifica Alejandra, de 15 años.

POV

Proviene del cine para referirse a la toma de cámara que imita un punto de vista (Point Of View, en inglés). En redes sociales es utilizado para referirse a una situación a la que el usuario pueda sentirse identificado o le haya sucedido.

“Es como si te sitúas en la perspectiva de esa persona. Lo ves en posts de TikTok y es como si tú lo estás presenciando lo que está pasando en la pantalla”, explica Camila.

LA 'QUESO' - LA QUE SOPORTE

Es un término en femenino que demuestra rechazo a las críticas de los demás, queriendo decir que no se preocupa de molestar a los demás si el aspecto le causa agrado, sea vestimenta, actitud o expresiones.

“Es una manera de decir no voy a escuchar algún comentario negativo al respecto, porque a mí me gusta. Entonces, ¡cállense!”, explica Alejandra.

SHIPPEAR

“Es cuando quieres que dos personas estén juntas, sin importar los gustos de esas personas o cuál es la situación. Simplemente te gusta cómo quedarían juntas, y en tu mente las juntas”, explica Alejandra. Generalmente se refiere a personajes ficticios de series o novelas, pero también puede involucrar celebridades o ser utilizado para personas que conozcas en vida real. “Es una fantasía completamente. Aunque hay algunos ships que sí se han dado”.

GASLIGHTING

“Es una manipulación psicológica para confundir a una persona, haciéndole dudar de su propia realidad”, explica Camila. Por lo general es utilizado en situaciones de relaciones abusivas, cuando el individuo manipulador se aprovecha de las vulnerabilidades de la otra persona.

SER NIÑO O NIÑA 'RATA'

“‘Un niño rata’ intenta imitar el acento de YouTubers y juega muchos videojuegos”, bromea Dayana.

La palabra ‘rata’ ya era utilizada para referirse a una persona que hace quedar mal a otra. Pero en la jerga actual ser un ‘niño o niña rata’ quiere decir una persona que prioriza una actividad o pasatiempo en vez de socializar. Principalmente se refiere a gente que se pasa el día jugando videojuegos, pero el término puede ser usarse para quienes pasan horas y horas consumiendo contenido digital, viendo series o películas, o conoce de tecnología con un nivel de pasión fuera de lo normal.

