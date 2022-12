Georgette Kalil, lista para brillar

as pasarelas, comerciales y editoriales de moda han sido el escenario donde se ha desenvuelto Georgette Kalil. Con 1,76 m de estatura y gran desenvolvimiento escénico, se hizo acreedora del título Miss Ecuador Internacional 2022, con el cual viajará a Japón para competir con las mujeres más bellas del mundo.

En esta etapa, el contacto con diseñadores y estilistas ha hecho que se vincule cada vez más con la moda. Algo que genera likes en sus más de 32 mil seguidores, que monitorean el estilo, los gustos y momentos de esta guayaquileña, y se emocionan aún más cuando asiste a eventos en otras ciudades del país.

Durante sus actividades por las fiestas de diciembre, Georgette encontró el tiempo para posar para nuestro lente y revelar las claves de sus looks para fin de año, que no pasaron desapercibidos para SEMANA.

Colores para festejar

Al hablarnos de su clóset, dice que fue su madre, Tatiana Roha, quien sembró el lado fashionista.

“Recuerdo que desde pequeña admiré su buen gusto y el hecho de que se arreglara para sí misma” comenta.

Es así que tras años vinculada al modelaje, Georgette fue experimentando diferentes estilos. Desde un look muy ‘rocker’, en el que predominaba el cuero, hasta uno más sexy compuesto por prendas ceñidas.

Conjunto plateado y festivo, el favorito para despedir el año. Freddy Rodriguez

Sin embargo, encontró un abanico más amplio cuando decidió prepararse en el certamen de Miss Ecuador. Allí conoció diseñadores locales y tomó cursos de maquillaje. De ahí proviene el cuidado con el que elige su make up que armoniza su look a la perfección, siempre de acuerdo a las tendencias y con su característica elegancia. “En diciembre suelo lucir más colores. Este año he incorporado mucho fucsia y verde... Saber llevarlos ayuda a potenciar mi interior con el exterior”, comenta sobre estos tonos vibrantes.

Es que para Georgette de eso se trata esta época. De avivar los ánimos y un look alegre ayuda.

“En Navidad, el rojo, por ejemplo, es muy energético para lucirlo en un vestido durante la cena con mi familia... Y en fin de año, como solemos pasarla en la playa, apuesto por un look más sexy en blanco o dorado con algo de brillos... Esos han sido mi cábala”.

Su ropa a donaciones

Si bien destaca por ser estilosa, agrega que las marcas no son prioridad, sino más bien la calidad.

Blusas, vestidos, pantalones y otras piezas de su clóset las cuida de tal forma que luego puede donarlas cuando hace limpieza de armario.

“Desde que era adolescente acostumbro a donar a fundaciones la ropa que ya no uso. Me parece un bonito gesto dar algo que está muy bien cuidado... Si algo me hizo brillar a mí, que pueda hacerlo con otra mujer”, explica.

Sin embargo, hay ropa que tiene un lugar especial en su armario. “La que usé en la Ruta de la Belleza (Miss Ecuador) y el vestido de la gala final me traen emociones por todo los sueños que tenía durante el certamen”, confiesa.

El verde es perfecto para la época de diciembre. Freddy Rodriguez

Rutina para deslumbrar

Georgette cuida mucho de sí misma, por eso comparte su rutina de belleza.

Nunca duermo sin lavarme el rostro para sacar el maquillaje e impurezas.

Aplico un tónico relajante.

En contornos y surcos, coloco crema hidratante.

Dos veces al mes me realizó limpieza facial.

En el cabello soy muy camaleónica con los looks. Ahora, como miss, no puedo variar mucho en tonos, pero en estos últimos tres meses he ido probando desde castaño hasta rubio. Recientemente, renové el look con la estilista Carolina Aguirre.

Desde que es miss le gusta usar vestidos Freddy Rodriguez

Sus infaltables

Su última compra: A partir del Miss Ecuador incorporé tacones con una ligera plataforma y de colores neutros.

Lo que predomina en su armario: Los blazers. Me encantan. Me hacen sentir muy elegante y segura.

Diseñadores o marcas ecuatorianas: Carlos Mera, Andrea Vega, Laura Santa Ana.

Pieza heredada: Algunas de mi mamá... Entre las dos nos prestamos la ropa.

Personal

- Estudia Psicología Clínica.

- Modela desde los 6 años en comerciales, campañas de moda y pasarelas.

- Representará a Ecuador en el Miss Internacional, que se celebrará en el 2023 en Japón.