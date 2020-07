Gabriela Goldbaum: “Los diseñadores debemos ayudarnos en comunidad”

Iniciada la tarde nos ha recibido en su espacio puertas adentro: su hogar, donde a cada paso que se da se aprecian las vertientes de la cultura nacional. Desde el arte precolombino hasta las obras de Kingman, Larissa Marangoni y otros artistas resaltan con la luz natural que ingresa por los ventanales.

En ese primer acercamiento con SEMANA, Gabriela Goldbaum fluye con su esencia creativa y la elegancia que la caracteriza. Si se recorre con la vista se aprecia en una mesa los modelos de sombreros que la llevan a hacer un recuento de su carrera.

Tras finalizar sus estudios como diseñadora en el Instituto Marangoni de Milán, dejó el Viejo Continente para adquirir experiencia en las áreas de diseño y producción con las firmas Óscar de la Renta y Zac Posen en Nueva York, donde pudo trabajar de cerca con ambos.

En ese entonces, 2010, las vitrinas neoyorquinas empezaban a tener una demanda por productos artesanales, lo que la hizo regresar a Ecuador para crear sombreros de paja toquilla que, por su impronta, se transformaron en piezas dignas de admirar bajo el nombre Valdez.

La paja toquilla, al mundo

La valoración de lo artesanal, las mujeres y, sobre todo, el cuidado del ambiente son banderas que alza la joven diseñadora en cada colección.

Los sombreros son fabricados con materiales nobles como la paja orgánica de los Andes, así como de la Costa, siempre bajo la premisa del comercio justo y sustentable. Para ello trabaja con alrededor de 450 artesanas de comunidades del Azuay. “En su mayoría son madres y, como mujeres, eso nos conecta”, refiere.

Tiene claro que quien luce estos accesorios es atraído no solo por la belleza de los mismos, sino también por la preocupación de lo que consume. Es así que influencers de la moda como Cara Delevingne, Rocky Barnes, entre otras, se motivan a usar la marca Valdez, que también ha sido nombrada en publicaciones como Vogue, Elle o W Magazine.

Hoy, sus creaciones se venden en tiendas exclusivas como Colette y veinte más, en el mercado americano, europeo y asiático, lo que convierte a Gabriela en una de las diseñadoras con más proyección internacional.

Gabriela Goldbaum gerardo menoscal

La mujer de hoy

Tras adaptarse al nuevo orden y ritmo de vida, debido a la pandemia por la COVID-19, ella demuestra en sus reflexiones su parte más sensible. “Hay que entender que es solo en colaboración y comunidad como se puede salir adelante durante la adversidad. Todo en la vida es un intercambio de energías”.

Bonsáis y gran variedad de plantas llenan los exteriores de la casa, lo que le permite a ella conectarse con lo esencial de la vida. “Crecí con esto. Toda mi familia es muy espiritual, pensamos bastante en hacer el bien, en ser honestos no solo con el prójimo sino con uno mismo… Entonces eso me trajo una apreciación distinta de las cosas y me llevó por el camino del respeto al otro, al medio ambiente y lo sustentable al momento de crear”.

Sobre cómo ve el futuro de la moda local, apela a un trabajo conjunto entre quienes la conforman. “Todos necesitamos tener un sistema de apoyo en momentos de cambio. Los diseñadores no pueden seguir pensando como un ser individual, sino de manera colectiva. Hay que apoyarse como una red comunitaria y ser abiertos a nuevas ideas. El mundo ya cambió”.

Aquella introspección le resurge crear cosas nuevas, con las que seguro su nombre seguirá destacando en esta industria.

Gabriela Goldbaum gerardo menoscal

5 tips

Goldbaum sugiere estas recomendaciones para llevar el sombrero con estilo.

No lo combine con vestidos de etiqueta, ni con prendas de texturas brillantes como las lentejuelas. Al momento de añadir otro accesorio no hay límites. Puede complementarlo con gafas o con joyas desde las minimalistas hasta diseños maxi. Prescinda de los modelos de ala ancha para la noche. Durante un evento o celebración en el día evite quitárselo. Lúzcalo en la talla adecuada, que no quede ni grande ni pequeño para su cabeza.

Personal

Guayaquileña de 33 años.

Es mamá de una niña.

En el 2010 se graduó como diseñadora de modas en el Instituto Marangoni de Milán.

Ir al mar es su forma de renovarse. Entre los deportes que practica están el paddle surf y la apnea.

La holística es un tema que también la atrae, de ahí que practica yoga y realiza mucha meditación.

Se considera muy ‘familiera’, con los suyos acostumbra a emprender caminatas en bosques todos los domingos.