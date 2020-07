María Susana Rivadeneira: "Hay que ser responsable con las redes sociales"

Las Miss Ecuador 2004 insiste en la responsabilidad que acarrea tener seguidores en redes sociales. Esta semana, María Susana Rivadeneira fue noticia al publicar en su muro de Facebook su inconformidad y desconcierto por la comparación que hizo Ricky Martin entre la Virgen María y el vientre de alquiler que le hizo posible a él traer a sus hijos al mundo.

“Fue algo absurdo y soez, no puedo quedarme callada por el miedo a una respuesta. El miedo viene de abajo, del demonio. Siempre seré una defensora de la Madre del 90 por ciento de la humanidad”, dijo la también emprendedora de moda sostenible y responsable.

María Susana, quien luego de su matrimonio en diciembre pasado se radicó en Cuenca, considera que toda persona famosa o célebre que cuenta con miles o millones de seguidores debe ser responsable al momento de publicar algo, porque influye en la sociedad. “Tú puedes elegir si lo haces de una manera positiva o negativa, hay que pensar antes de publicar algo en una red social”.

María Susana considera que se debe pensar bien antes de publicar algo en las redes. Cortesía

Considera que el poder que hoy se le da a la tecnología hay que canalizarlo de una manera productiva, pensando en el bien personal y común. “Yo lo utilizo por trabajo y hay ocasiones en que también me distraigo, depende el uso que yo le dé”.

Más allá de haber sido protagonista de uno u otro debate por una postura, asegura no haber sido víctima de acoso o ataques de trolls. “Lamento lo que ocurre con personas como Flor María (Palomeque), no soy su amiga, pero la conozco, cada vez que la he llamado o convocado para una labor social, ella siempre ha estado dispuesta, es lo que puedo decir”.

Para ella una medida sana es bloquear y evitar ver o consumir aquello que pueda afectar o alterar la paz o la salud mental. “Yo permito si lo que dicen me puede afectar. Si soy una persona inocente o sé que no he hecho nada malo, caminaré por donde sea con mi frente en alto, me untaré en aceite (risas), ¿hasta qué punto influye una red social en mi vida?, pues dependerá del poder que yo le dé y además quiénes somos para juzgar a otros, es mejor mirarse primero, quien esté libre de pecados que lance la primera piedra”, enfatiza.

SU LADO SOLIDARIO

Las pulseras son parte de la línea de productos de su nueva marca. Cortesía

No por estar lejos de Guayaquil, la ciudad donde empezó su carrera como productora de moda sostenible, significa que la quiteña haya renunciado a sus sueños y proyectos.

“Soy directora ejecutiva del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cuenca, estoy satisfecha de continuar con la labor social, logramos desde que empezó esta pandemia, la donación y entrega de 128 toneladas de alimentos. Por otro lado, sigo de cerca los proyectos sociales que emprendí y que caminan en Guayaquil con personas maravillosas. También estamos con el Banco del Bebé, que tiene que ver con el cuidado y la nutrición de los pequeñitos”.

Además, creó Despierta, una marca de moda responsable que elabora bolsos, sombreros, camisetas, pulseras y bolsas para compras. “Cuento con el apoyo de don Guillermo, un sastre talentoso y las hermanas carmelitas que bordan los diseños”.