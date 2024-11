Fundación fortalece alianza para cirugías pediátricas

Los niños son los beneficiados. La Fundación Metrofraternidad y la empresa privada dedicada a la venta de insumos para niños refuerzan su alianza para brindar acceso a cirugías de alta complejidad a niños y niñas de entre 0 y 2 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad y carecen de seguro médico público o privado.

Desde hace más de 10 años, esta alianza destaca el compromiso de la empresa, beneficiando a más de 34 niños atendidos por la Fundación Metrofraternidad, al brindarles acceso a atención médica especializada y cirugías de alta complejidad.

“Gracias a esta colaboración, año a año hemos logrado mejorar la vida de nuestros pacientes enmarcada en seis especialidades médicas pediátricas: neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, cardiología, cirugía pediátrica y traumatología. Estas alianzas nos permiten sostener nuestro compromiso con la salud infantil en Ecuador”, destacó Patricia Solano, Administradora General de Fundación Metrofraternidad.

Testimonios

Martina es un caso de éxito en la alianza. Diagnosticada con craneosinostosis, Martina accedió a una cirugía de alta complejidad que transformó su vida, gracias al apoyo de ambas instituciones y de la comunidad.

“El impacto de nuestra colaboración con Fundación Metrofraternidad se refleja en la sonrisa de cada niño que hemos tenido la oportunidad de apoyar. Nuestro compromiso con este lanzamiento y con la alianza nos permitirá llegar a más niños y niñas, cambiando sus vidas. Con el apoyo de todos, estamos seguros de que lo lograremos”, afirmó Erika García, Coordinadora de Experiencias de la empresa.

Fundación Metrofraternidad es una Organización No Gubernamental dedicada a la salud, que tiene como propósito ayudar a niños y adolescentes -en situación vulnerable- a mejorar su calidad de vida. La Organización se enfoca en pacientes entre 0 a 18 años con enfermedades de alta complejidad.

