Fiorella y sus looks en el Milan Fashion Week

En tiempos de Semana de la Moda recurro a cuentas de Instagram como las de influencers extranjeras pero no sé para qué, porque luego me frustro, de no poder estar recorriendo New York, Londres, Milán y París de manera continua, al igual que ellas.

Reviso igual en plan masoquista y afortunadamente descubro las tendencias que comienzan a vestir, gracias al patrocinio de las marcas.

Así pasé casi todo el mes de septiembre. En entretiempo, leía las crónicas de los desfiles, los especiales, y las galerías de fotos de las propuestas que vendrán para el siguiente año.

Me agradó ver entre los perfiles de fashionistas, a la guayaquileña Fiorella Solines, quien pudo asistir a algunos de los desfiles de Milan. No estaba sola, como de costumbre viajó junto a Lina Polina, su compañera del programa Girls O' Clock. Y para sorpresa, ambas llevaron a sus mamás. ¡Qué divinas!

Pero volviendo a los trends. Desde sus posteos, Fiorella aprovechó para develar lo que se verá en el 2024, como aquel outfit que lució en el evento de Dolce & Gabbana. Se viene mucho dorado, y los materiales que ganarán terreno serán las grandes lentejuelas sobre todo en faldas para dar un efecto de cola de sirena. Las flores continuarán, pero no solo como print sino también en los detalles, como la top con la que asistió al desfile de Cavalli.

Y por supuesto, contará con muchos adeptos la línea sastre donde se mezclan prendas masculinas con femeninas tales como ligueros, bralettes, o tops. Combinaciones arriesgadas de las cuales ella también es fan.

Sin duda, Fiorella ha sabido ser una buena embajadora de la moda donde sea que asista.

