Filtros por aquí, filtros por allá

No es ninguna casualidad que cuando se entra a las historias de Instagram, existen rostros que parecen clonados de un desfile de Victoria’s Secrets: piel con efecto porcelana, sin imperfecciones, con un maquillaje completamente armónico.

Pero como todo en esta vida requiere de trabajo previo, conseguir esa foto o video con cara ‘perfecta’ también. Y para lograrlo se acude a algo más de lo que ofrece la cámara del celular. Si usted cree que solamente las aplicaciones para retoque están detrás de eso, se equivoca. Le revelamos el secreto: los filtros.

Existen los de efecto natural y aquellos que muestran cambios exagerados que dificultan reconocer a la mujer que se ha conocido en la vida real. Y en esa exageración es que recae el problema: la obsesión por alterar su propia realidad.

De la diversión a la obsesión

Según Cristina Castillo, psicóloga clínica y máster en Salud Mental, “se requiere analizar qué hay detrás de esa necesidad de verse diferente. ¿Utiliza ese filtro porque es viral y le resulta gracioso cómo se ve con esa boca y ojos grandes? ¿O lo hace porque no está conforme consigo mismo y cree que debe verse así para conseguir la aprobación de los demás?”, cuestionó. Cuando se usan filtros para negar su realidad, “se agudizan las inseguridades y hay que hacer un trabajo de recuperar la autoestima para que no se transforme en un trastorno”, añadió.

Explica que una cosa es buscar un efecto natural, que suele resultar práctico ante la falta de tiempo para maquillarse o arreglarse, y otra muy diferente obsesionarse en cambiar su fisonomía con base en un estándar de belleza digital.

“Los filtros más exagerados los veo en adolescentes y jóvenes. Por eso es importante la atención de los padres, que sepan a quiénes siguen sus hijas, con quiénes interactúan o qué postean”, comentó.

Realidad vs. ficción digital

Los ‘efectos adversos’ de los filtros se dan cuando estos desaparecen y la usuaria (que vive obsesionada con cambiar sus rasgos) se visualiza frente al espejo sin ningún tipo de cambios. Es entonces que ese nuevo estándar de belleza compite con su realidad. “La involucrada de a poco puede comenzar a aislarse de los demás porque se siente cómoda solamente en ese mundo virtual lleno de filtros y likes”.

Si bien estos empezaron como una moda inofensiva en Instagram, no hay que afanarse con los cambios extremos. ¿De qué sirve ser la reina de los likes si en la calle no la reconocen sin filtros? A tomarlo con calma y no obsesionarse con la belleza. A la final, esta es subjetiva.

En debate

“Utilizo y creo filtros con efecto natural”

“Los uso porque resultan prácticos. Desde la cuarentena ya no me maquillo en el día a día, pues resulta muy pesado para la piel. Entonces, con este recurso logro ese aspecto de estar maquillada.

Estoy de acuerdo en usarlos cuando el efecto es natural, no exagerado. Recurro a ellos porque además de artista, soy diseñadora gráfica, por eso los he ido creando y son parte de mi emprendimiento (Tu marca digital).

Por ejemplo, algunos filtros que creo tienen stickers de corazones, estrellas... Y asimismo, un maquillaje natural, que es como me gusta. La idea es que me reconozcan y también a la mujer que los usa.

Admito que los uso constantemente en mis historias, porque además de simplificar la actividad de arreglarme, le dan personalidad a mi contenido. De esta forma se han ido viralizando y son los favoritos de muchas influencers. También he creado filtros personalizados para algunas de ellas, siempre tratando de darles ese toque natural que las ayude a exponerse al público, sin cambios extremos, sino que luzcan bien y divertidas”.

-Norka, artista y creadora de filtros en emprendimiento Tu marca digital

“Me muestro sin filtros, ni Photoshop”

“Considero que los filtros han estado atacando Instagram y nuestra realidad desde hace mucho tiempo. Son el Photoshop de nuestra era. Se muestran como una ‘herramienta inofensiva’, pero la verdad que hay detrás de esto es mucho más peligrosa: desde distorsión de la realidad hasta, en cierto punto, fraude. Ya que hay muchas influencers de belleza que se maquillan utilizando estos filtros, promoviendo productos que no funcionan como ellas los venden.

¿Si los he utilizado? Debo confesar que en más de una ocasión he caído en la trampa de esos filtros. Pero después de usarlos, confieso que me he quedado sintiéndome menos.

Actualmente me mantengo alejada de este tipo de ‘herramientas’ lo que más puedo. Y si utilizo alguna, trato de que sea algo divertido, o máximo elegir un filtro que solamente altere el color general del video (o foto) y no mi físico.

Mostrarme lo más real posible es el motor de mi blog, sin Photoshop, ni filtros. Lo que ven es lo que hay. Trato de normalizar en mi cabeza y en mi comunidad el hecho de tener granitos, o una nariz y cara anchas, así como la idea de que no existe un solo tipo de cuerpo o rostro perfecto. Cada día más mujeres deberíamos entender eso”.

-Isabel Izquierdo, influencer de @thefashionpixel