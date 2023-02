Un nuevo feriado largo se acerca y es la mejor oportunidad de recorrer el país en busca de nuevos sitios para explorar y conectar con la naturaleza. Esta vez EXPRESO te lleva a recorrer algunos lugares fuera de la ciudad.

Si lo tuyo son los paisajes y la tranquilidad, te presentamos cuatro nuevas opciones que puedes visitar este Carnaval.

REFUGIO SUNCAMAL

Este lugar abierto a la naturaleza y con actividades que puedes realizar al aire libre te brinda una experiencia agradable y llena de aventuras.

Cuenta con un amplio espacio en donde podrás realizar ciclismo, explorar cascadas, encender fogatas y hasta paseos en chivas (buses), además de otros como la piscina infinita y áreas para fotografías con los más increíbles paisajes y miradores.

El hospedaje en sus cabañas es de lo mejor. Puedes ver el amanecer y atardecer desde la comodidad de la cama, a través de las paredes de vidrio.

Este maravilloso lugar se encuentra ubicado a 2 horas de Guayaquil en Cumandá, provincia de Chimborazo. Sus precios por pareja son $ 130 y por persona $ 90 por 23 horas.

Este lugar tiene un aforo limitado por lo que se pide reservar al número: 0996823968

HAWKAY YAMBO

Cuentan con cabañas y cómodas instalaciones. Realizan actividades para distraerte y para que vivas la experiencia de divertirte en un lugar alejado del ruido de la ciudad. Sin duda la belleza de sus paisajes te cautivará.

Además disponen de una cafetería sobre agua y un restaurante mirador. Todas las instalaciones son 100% instagrameables.

El costo de las cabañas triangulares con baño privado es de 2 personas por $ 95, de 3 por $ 115 y de 4 por $ 135. Incluye desayunos, paseo en bote, cine al aire libre, caminata tamboloma y fogatero amoblado. El precio por carpas es de 2 personas por $ 65, 3 por $ 80 y 4 por $ 95, pero el baño es de uso compartido.

El check in es a partir de las 15:00 y el check out antes de las 12:00.

Se encuentran ubicados a las orillas de la Laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi.

COJIMÍES PARADISE

Si lo que te gusta es el sol, la playa y arena te tengo la mejor opción. Cojimíes Paradise te brinda la opción de despertar rodeado de palmeras y con el mejor clima de la temporada.

Te da la posibilidad de acampar y su valor es de $ 10 por persona, si deseas realizar gampling tendrá un valor de $ 49 por pareja, de lunes a viernes, $ 59 los fines de semana y $ 79 en feriados.

Sin duda este lugar te encantará, disfrutarás de los majares gastronómicos que ofrecen los manabitas y de su hospitalidad.

Este paraíso escondido se encuentra ubicado en Cojimíes, parroquia rural del cantón Pedernales, en Manabí.

Para reservaciones comunicate al: 0997800426

NÓMADAS

Si lo que buscas es vivir una experiencia única e inolvidable un paseo por los mejores paisajes que tiene Ecuador a bordo de un hotel móvil que te brinda todas la comodidades, desde una taza de café hasta disfrutar de un baño caliente en las faldas del Chimborazo, sin duda es la mejor alternativa.

Esta opción ecológica de turismo promete buenas aventuras, además es una excelente opción para llevar a mascota porque sus cabañas son pet friendly.

Cuentan con dos tipos de cabañas: Inti con capacidad máxima de cuatro personas y Wayra con capacidad para dos personas.

Puedes realizar actividades como caminatas, cabalgatas, escalada, entre otras. Sus precios van desde $95 por pareja, de lunes a viernes, y $112 los fines de semana. Incluye el desayuno, cocina equipada, calefacción e internet.

El check in es a partir de las 14:00 y el check out a las 12:00.

Para realizar tu reservación puedes escribir a @nomadsecuador