Guayaquil se alista para vivir un carnaval, del sábado 18 de febrero hasta el martes 21 del mismo mes, y los planes para aquellos que no viajarán fuera de la ciudad, están sobre la mesa. Hay eventos de todo tipo y para todos los miembros del hogar, e incluso hay unos que vuelven a la luz tras casi tres años de pandemia.

Desfiles, conciertos, shows artísticos musicales en plena vía, son apenas algunos de los que están en la agenda y que son abiertos al público. A continuación, EXPRESO les detalla las opciones previstas para esta semana.

La elección de la Reina del Carnaval

Para iniciar la Fiestas del Carnaval se realizará la tradicional elección de la Reina del Carnaval que regresa después de dos años. En este concurso, que se llevará a cabo este 16 de febrero en el Teatro José De La Cuadra (Plaza Colón), a las 18:00, participan 10 candidatas de parroquias rurales y barrios populares de la ciudad de Guayaquil. Este año se elegirán la Reina del Carnaval, Virreina y Srta. Turismo; quienes desfilarán en los carros alegóricos en el VIII Desfile “Guayaquil es mi Destino en Carnaval”.

Durante el acto, se presentará un show al estilo de “La Hora Loca” con 8 personajes y artistas que animarán el evento; además, participará el grupo musical Magic Music con 5 integrantes y 4 parejas de baile.

El jurado calificador estará conformado por la Reina de Guayaquil, María del Cisne Montes, la Ab. Martha Herrera, Secretaria del M.I. Municipio de Guayaquil y el misólogo, Marco Tapia.

VIII DESFILE “GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN CARNAVAL”

Después de dos años, Guayaquil vivirá nuevamente el Desfile de Carnaval en el que seis carros alegóricos, que son elaborados por 25 artesanos y que miden 12x3 metros, lucirán temáticas carnavaleras.

El desfile, uno de los actos más esperados por la ciudadanía para este feriado y que se desarrolla el 18 de febrero, a partir de las 17:00 a lo largo del Malecón, tendrá una duración de 1 hora y media y se recorrerá 1.5 km. La avenida Malecón Simón Bolívar estará musicalizada y en el desfile participarán 674 bailarines , quienes vestirán trajes al estilo tropical y estarán distribuidos en las seis carrozas alegóricas.

Los carros alegóricos estarán engalanados con las Reinas del Carnaval 2023, las candidatas y 6 personajes carnavaleros. Además, los acompañarán, aproximadamente, 112 bailarines, por cada carro, de academias de danza, grupos folclóricos y murga.

El desfile por carnaval fue suspendido durante la pandemia. Recién este año se lo retoma. Archivo

Entre las carrozas habrá una denominada 'La magia del Circo, que estará llena de elementos como payasos, sombreros con conejos, un mago, malabaristas y banderines de colores; y otra denominada 'San Valentín en Guayaquil', que estará llena de elementos en forma de corazón, un cupido y un oso que sostendrá globos de colores rojo y rosado.

SHOW ARTÍSTICO MUSICAL 'CARNAVAL GUAYAQUILEÑO'

Para continuar con el ambiente de fiesta, también el sábado 18 de febrero, en Guayaquil habrá show artístico musical con un opening en el que participarán 6 bailarines y artistas nacionales como Gerardo Morán, Juliano, la Orquesta Son Huilca y el Grupo de tecnocumbia Yuveiris.

Trabajo. Este es uno de los monigotes gigantes que se exhibirá durante el feriado, en Guayaquil. Cortesía

EXHIBICIÓN DE MONIGOTES GIGANTES Y FESTIVAL MUSICAL

Al otro día, el 19 de febrero, de 15:00 a 22:00 a lo largo de la avenida Malecón Simón Bolívar, desde 9 de Octubre hasta la avenida 10 de Agosto, se llevará a cabo un evento que atrae a todos los miembros del hogar.

Se exhibirán 6 monigotes, entre ellos el Joker, ganador del primer lugar de la Ruta de los Gigantes; a los personajes de Piratas del Caribe y a Pocoyó. Para este evento se colocarán dos tarimas en la avenida. Simón Bolívar, cerca de la avenida 9 de Octubre y otra en la avenida 10 de Agosto, en las que artistas nacionales y orquestas interpretarán ritmos musicales.

Los monigotes que se exhibirán miden desde 1 hasta 13 metros de altura y son elaborados por artesanos nacionales.

Para Rosa Sánchez, quien habita en la cuarta etapa de la Alborada, este es uno de los eventos "más bonitos" para esta fecha. "Yo no podré ir a la playa porque no tengo dinero, estamos gastados. Sin embargo, me agrada que haya eventos de este tipo, que nos permitirán salir a divertirnos de una forma sana. En Guayaquil, debería promoverse más encuentros o actos de este tipo o ligados al arte para que entonces la ciudadanía no vea la necesidad de salir de la ciudad y lo que invierta lo haga aquí. Ojalá a futuro se lo pueda lograr", manifiesta.

SHOW ARTÍSTICO 'GUAYAQUIL ES MI DESTINO PARA BAILAR EN CARNAVAL”'

A las 17:00 del lunes 20 de febrero, en la intersección del Malecón Simón Bolívar y la avenida 9 de Octubre, habrá un show artístico con artistas nacionales como Jasú, Sanyi, Jaime Enrique Aymara, Juan Gálvez y la orquesta Alleguez Son.

Familias como la Navas Toledo, integrada por 12 miembros, desde ya aseguran que se instarán en este punto del centro de Guayaquil para disfrutar del acto. Aseguran que no irán esta vez a las playas de Santa Elena, por tema de seguridad. "Hay demasiados sicariatos, incluso en la arena. No me voy arriesgar. No pienso gastar dinero y no estar tranquilo. Para eso me queda aquí. Amo la orquesta Alleguez Son. El resto de días me iré al Malecón y a Samanes. Buscaré la forma de divertirme. Mi opción esta vez será Guayaquil", precisó Laura Navas, habitante de Mucho Lote 2.