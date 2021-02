Federico Trujillo, la sazón que conquistó el paladar de Maluma

El aroma del queso parmesano fundiéndose en las conchas rellenas con jaibas fue el boleto que transportó a Federico Trujillo, chef colombiano con 25 años de experiencia, hacia sus pininos gastronómicos. Aquellos días de su niñez en los que se escabullía a la cocina para probar los manjares que preparaba su madre, hoy son su fuente de inspiración para cocinar para estrellas internacionales como Maluma.

“Mi familia fue gastronómica, no por tener un restaurante ni nada, sino porque en la casa siempre se cocinaba muy bien”, rememora para EXPRESO. Pese a que el amor por la cocina formaba parte de la cotidianidad de Federico, no fue hasta que su familia sufrió un revés económico que decidió tomar el camino de las artes culinarias. No estaba en sus planes ser cocinero. “O iba a ser administrador agropecuario o tendría algo por ahí con la música”. Tras aquel episodio, junto a sus padres armaron maletas y se mudaron a Quito.

Federico Trujillo Uribe es el primer colombiano condecorado con la medalla Antoine Carême, por la Academia Culinaria de Francia.



Pero el veinteañero Federico quería ser cantante. Así que tomó un avión y se embarcó hacia Estados Unidos para cumplir su sueño. En la espera de una oportunidad en la industria, el hambre llamaba. Empezó a cantar en un restaurante para tener un sustento. Sin embargo, la mayor ganancia que obtuvo fue el primer careo con el mundo profesional de la cocina. Su verdadera vocación estaba ahí sumergida en cada hornilla y utensilio. No lo pensó más y regresó a la capital ecuatoriana para estudiar Gastronomía en la Universidad San Francisco.

“Las razones perdidas de la cocina colombiana está en la cocina ecuatoriana”, dice el caleño.

En los noventa, la televisión ecuatoriana vio nacer a Federico Trujillo, quien en estos días fascina con su carisma y sazón. Actualmente, el chef, que tiene fijada su residencia en su tierra natal, Cali (Colombia), tiene un programa en el canal internacional El Gourmet, donde presenta recetas de su menú colombiano fusionadas con preparaciones de Ecuador.

“Las razones perdidas de la cocina colombiana están en la cocina ecuatoriana”, dice. Sobre la gastronomía de este país, asegura ser amante de sus sabores y elogia la creatividad de los cocineros al preparar sus menús. “Si ves un mondongo (plato típico de Colombia) y una guatita son casi lo mismo, pero es más sofisticada la guatita, es más especial”, afirma.

CHEF DE ESTRELLAS

Para Federico, la cocina significa grandes sacrificios, pero también intensas experiencias. Hace dos años, se oficializó como el chef personal de Maluma, y junto al Pretty Boy atravesó el Atlántico y visitó países que jamás pensó que conocería: Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, entre otros.

El ‘cheferico’, como lo llama Maluma, confiesa que conoce al músico colombiano desde cuando era un niño y visitaba a su tío político en el restaurante SushiLight (Medellín), del cual los dos eran dueños. La cercanía que tiene con la estrella le dio la confianza para llamarlo un día y preguntarle cuándo sería su chef personal. La estrella accedió enseguida y, casi de inmediato, estaba en su avión.

“Le encanta la comida ecuatoriana, el otro día le hice tigrillo. Él (Maluma) no sabe que es de la gastronomía ecuatoriana, pero sí sé que le gusta”. Sin embargo, confiesa que el plato predilecto del cantante son los huevos benedictinos acompañados de las tradicionales almojábanas colombianas y las arepas.

Pero él no es el único famoso que ha probado sus manjares. Sin soltar su sonrisa cuenta que en sus días como chef en jefe de importantes restaurantes quiteños, cocinó para Fidel Castro, Cristian Castro, Juanes, el rey Felipe de España, Russel Crowe, Meg Ryan, Joan Manuel Serrat, entre otros personajes conocidos mundialmente. No obstante, para él no hay mejor comensal que aquel que esté presto a probar nuevos sabores y esté agradecido por un plato en su mesa.