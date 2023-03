Muchas personas piensan que en algún lugar del mundo tienen un gemelo, o por lo menos, una persona que es casi idéntica. Esto le ocurrió a Brady Gregory Feigl, quien además de tener los mismos rasgos físicos de Brady Matthew Feigl, poseen el mismo nombre y sin ser familia.

Ambos estadounidenses tienen cabello y barba roja, anteojos de montura negra, una nariz fina, la misma contextura y la forma del rostro idéntico. Cualquiera puede creer que se trata de un par de gemelos, pero no. A pesar de que los dos se realizaron una prueba de ADN, se dieron cuenta que no pertenecen a la misma familia, ya que no mostró ninguna conexión biológica entre ellos, simplemente se trata de una simple casualidad.

La prueba de ADN dejó al descubierto que ambos tienen raíces alemanas en más de un 50 por ciento y un poco de ascendencia irlandesa. Sin tener los mismos genes, el procedimiento demostró que hacen parte de una extraña coincidencia que pocas veces ocurre en el mundo.

Lo curioso es que además de compartir sus nombres y rasgos físicos, Brady Gregory y Brady Matthew también comparten la misma carrera deportiva. Mientras que uno es lanzador de béisbol en el equipo Long Island Ducks; el otro juega para Las Vegas Aviators, otro equipo de ligas menores.

De acuerdo con el periódico británico ‘The Mirror’, en el 2015 fue la primera vez que los confundieron. Los dos hombres tenían programada una cirugía con el mismo especialista. Según uno de ellos, la clínica llamó a su entrenador para confirmar el procedimiento, pese a que ya se lo había realizado.

“Probablemente estuve seis o siete meses fuera por la cirugía y la oficina del doctor llamó a nuestro entrenador y dijo: ‘Oye, ¿cuándo se reportará Brady para la cirugía? ¿Llegará aquí mañana?’ Él estaba como: ‘La tenía hace seis meses. ¿De qué estás hablando?’ Así fue cómo descubrí que éramos dos”, contó Brady Feigl en el diario mencionado anteriormente.

De acuerdo al tabloide ‘Daily Mail’, Brady Gregory Feigl nació Missouri, EE.UU., jugó a nivel universitario en Mississippi y después fue miembro de Single-A Beloit (Wisconsin) Snappers, una filial de los Atléticos de Oakland.

Big birthday shoutout to JR Pitcher @bmfeigl! Have an awesome day! 🎉 #BirthdayReb pic.twitter.com/KlPjPBqKLL — Ole Miss Baseball (@OleMissBSB) November 27, 2017

En el caso de Brady Matthew Feigl, nació en Maryland, EE.UU., jugó a nivel universitario en Mount St. Mary's y fue miembro de la filial Triple-A de los Texas Rangers, el Round Rock Express.

Su increíble parecido hizo que ambos fueran confundidos en más de una ocasión. En el 2018 su historia se viralizó por el escritor Levi Weaver, quien publicó en redes sociales una imagen de ambos preguntando quién era el verdadero Brady Feigl.

Hoy en día, ambos se sienten unidos entre sí, ya que consideran que son “hermanos de alguna manera”.