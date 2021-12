Poco a poco las personas se van acostumbrando a vivir al revés. Con la caída de cabeza que supuso el 2020 con todos los cambios mundiales, este 2021 representó la creatividad de la gente para adaptarse a una nueva vida, y Spotify lo celebra con su campaña #Mi2021enSpotify que muestra "las millones de formas extrañas y maravillosas de escuchar".

Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo Leer más

La música es el rincón número uno para huir de la realidad y las cifras de esta plataforma lo demuestran. Una de las sorpresas de este año es la conquista de la música latina del podio de Spotify con el reguetón como pionero.

La página mostró las cifras de 2021 incluyendo los artistas, canciones y álbumes. A continuación te dejamos una playlist con las canciones que más sonaron en el mundo en este año. Puedes escucharla mientras sigues leyendo la nota.

Los artistas

Los artistas más escuchados según Spotify CANVA

Bad Bunny se lleva por segundo año consecutivo el título de artista con más streams del planeta en Spotify. La estrella puertorriqueña del reguetón ha recibido más de 9.100 millones de streams sin sacar un nuevo álbum. A este se le junta Taylor Swift, quien con su disco 'Red' conquistó a viejos y nuevos fans.

Adele convence a Spotify que elimine el botón de reproducción aleatoria Leer más

La fiebre K-pop pone a la cultura coreana en el top 3 de los más escuchados en Spotify con BTS. La agrupación más amada por los jóvenes a nivel mundial tuvo un año destacado gracias a su sencillo “Butter”.

Los canadienses Drake y Justin Bieber ocupan los puestos 4 y 5. El primero con su música hip-hop y el segundo por el álbum Justice en el que contó con la colaboración de varios artistas.

Las canciones

Las canciones más escuchadas de 2021. CANVA

Con más de 1.100 millones de streams, el single 'Drivers license' de Olivia Rodrigo se quedó con el puesto 1 de esta categoría. 'MONTERO (Call Me By Your Name)' de Lil Nas X obtuvo el segundo lugar y también anunció que lanzaría el primer álbum del artista en 2022.

¿Algoritmos y calificaciones definen tus gustos? Leer más

Kid LAROI entra por la puerta grande de Spotify con 'Stay', una colaboración con Justin Bieber que le adjudicó el tercer lugar de las más ranqueadas. Olvia Rodrigo vuelve para ocupar el cuarto lugar con 'Good 4 u', mientras Dua Lipa se asienta en el quinto con 'Levitating'.

Lo álbumes:

Los álbumes más escuchados de 2021. CANVA

Suga de BTS 'rompe' el internet con su álbum D-2 Leer más

Olvia Rodrigo vuelve a la alfombra roja de Soptify con su álbum debut 'SOUR'. La cantante se llevó el primer lugar de los álbumes más escuchados por el toque de dulzura de sus canciones. Le sigue Dua Lipa con 'Future Nostalgia' y 'Justice' de Justin Bieber, '=' de Ed Sheeran y 'Planet Her' de Doja Cat ocupan el tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente.

Además de las canciones, artistas y álbumes, Spotify te permite acceder a tu resumen personal para que sepas lo que mas escuchaste en el año. Lo encuentras en Mi resumen 2021.