Suga de BTS 'rompe' el internet con su álbum D-2

La estrella surcoreana Min Yoon-gi que forma parte del la exitosa agrupación BTS se convierte en el primer y único solista coreano en la historia en tener un álbum que supera los 400 millones de streams en Spotify.

2016 fue el año donde Suga como es conocido en el mundo artístico, lanzó su primer mixtape en solitario, titulado Agust D, donde se pueden encontrar pistas crudas y honestas, que se enfrenta a sus demonios.

Cuatro años después lanza su segundo álbum en solitario titulado, D-2 que vio la luz el 22 de mayo, después de una semana de crípticos teasers compartidos en las redes sociales.

No es el único miembro de BTS en lanzar un proyecto en solitario pues: RM y J-Hope también lo han hecho de manera espectacular.

Pero es el único que adopta un alter ego cuando lo hace solo. “Puedo mostrar un lado más crudo de mí mismo”, explica sobre su personaje de Agust D. Y de su objetivo: "Es más que hice la música que quería hacer, en lugar de fijarme en intentar algo nuevo".

Como siempre los fanáticos de la banda más popular de corea no se hicieron esperar para felicitarlo por gran hazaña en Spotify, logrando una nueva tendencia con el hashtag #D2_400MSpotify.

Mi vida es la misma. Mi forma de trabajar y mis patrones del día a día no han cambiado mucho. ¿Quizás mi posición dentro de la industria de la música? Desde la perspectiva de un músico, un cambio podría ser que he tenido un resultado bastante decente con los álbumes de BTS o con otros trabajos externos. Personalmente, me he vuelto más maduro en comparación con 2016

Suga, integrante de BTS