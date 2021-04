Los endulzantes y sus diferencias: ¿Cuál elegir?

Cuando vas al supermercado y entras a la sección de endulzantes, de seguro te has encontrado con una gran diversidad de opciones y haz dubitado sin saber cuál elegir. Es que cada vez más, la industria alimenticia ofrece mayores y es ahí cuando surge el debate de saber cuál es más adecuado a implementar en tu alimentación y la de tu familia.

Según la nutricionista Romina Segovia, anteriormente la diabetes era una enfermedad diagnosticada mayormente en adultos a partir de los 40 años, pero ahora cada vez hay más adolescentes y niños que la padecen por excesivo consumo de estos productos. Además, poco a poco también aumenta el número de casos de obesidad en todos los rangos de edad Por eso, la especialista explica cuál es la diferencia con cada tipo de endulzantes y cómo saber cuál elegir.

Los endulzantes son sustancias calóricas y no calóricas que dan un sabor dulce a cualquier alimento o preparación de comida. Al hablar de los primeros, estos se dividen en naturales y sintéticos (o artificiales). “Entre los naturales se encuentra ”la azúcar blanca, azúcar morena, panela, jarabe de maíz y miel”, dice Segovia. Por otro lado, los endulzantes calóricos sintéticos son aquellos cuya terminación suelen terminar en 'ol', entre ellos: el sorbitol y el maltitol.

Luego, al hacer referencia a los endulzantes no calóricos (como el esteviol, aspartame, sucralosa), son aquellos que edulcorantes que muchas veces se podrían creer que son más saludables por no aumentar el número de calorías diarias a tu dieta, pero en realidad no lo son. “Pueden también llegar a ser perjudiciales porque al ser hasta 200 veces más potente que el azúcar, si se los consume constantemente se eleva el umbral promedio de dulzor, el paladar se acostumbra a ello”, detalla la nutricionista.

Y ya posteriormente, no va a encontrar placer en los sabores naturales como el de las frutas”. Además, muchas veces como parte de su composición, también hay ingredientes de “pésima calidad” como harinas y aceites refinados que perjudican la salud.

Entonces… ¿cuál elegir?

La planta estevia es la opción más recomendada. No tiene calorías y es hasta 300 veces más dulce que el azúcar. Eso sí, elige las presentaciones naturales (como la hoja entera) porque los que vienen en presentaciones comerciales, tienen muy poco porcentaje de glucosa y esteviol; y el resto de componentes son el almidón de maíz o químicos.

Recuerda, sea cual elijas consumir, lo ideal es que minimices poco a poco su uso y acostumbres a tu paladar al paladar al dulzor natural de los alimentos. “Existe la creencia de que el azúcar morena es mejor a blanca, pero las dos elevan los niveles de glucosa rápidamente en el organismo”, dice Segovia.

Tip en casa

Para hacer estevia líquida casera, debes calentar agua y una vez que comience a hervir, sácala del fuego y añade las hojas de stevia. Déjalas reposar 30 minutos aproximadamente, siernes el agua y ¡listo!

Debe saber