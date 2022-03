Emprender en tiempo de crisis

Para algunas personas, la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la inflación económica mundial podrían ser escenas de crisis que les impedirían cumplir su sueño de emprender un proyecto profesional. Es que la incertidumbre y el miedo sobre qué pasará podría detenerlas a ‘lanzarse’ y dar ese paso a un futuro en el que el éxito depende 100 % de ellos mismos.

Así lo menciona Michael Alcázar, coach de liderazgo y mentor de negocios. Según él, “lo que para ciertas personas es una crisis, para otras es sinónimo de oportunidad. En ocasiones, la gente solo se basa en lo negativo de lo que sucede en su entorno, pero no ve las oportunidades. Todos los años existe algún tipo de dificultad o riesgo, pero todo depende de cómo trabaje para vencerlos”.

RELACIONADAS Sin miedo a emprender un negocio

El experto recomienda leer el libro ‘El cuadrante del flujo del dinero’ de Robert T. Kiyosaki.

Etapas de los negocios

1.Creación y difusión en el círculo cercano.

2. Análisis con la competencia al analizar precio versus calidad.

3. Tener un valor agregado que lo ayude a resaltar frente a los demás.

4. Facilitación de compras con procesos efectivos que permitan un pago ágil o con tarjetas de crédito.

5. Unirse a la digitalización a través de las plataformas digitales y aplicaciones que se convierten en un vía de acercamiento al cliente.

No es para cualquiera

Quien lo hace debe ser una persona con pasión por su trabajo y conocedora de que esta etapa trae consigo miles de desafíos. “Es arrancar algo nuevo completamente distinto y único. Si crees que vas a ser libre financieramente al inicio, no es así. Todo lleva un proceso”, advierte Alcázar.

El emprendedor es alguien que se reinventa, innova y se capacita constantemente. La inversión no es peligrosa, es riesgosa para el que no se prepara porque “si sus conocimientos están obsoletos no va a poder ofrecer el mejor producto o servicio hacia el cliente, así que no se diferenciará del resto”.

Tener un coach o un mentor podría ayudarlo a aprender habilidades nuevas y acelerar su proceso hacia las metas que se proyecta.

Puntos claves

Analizar qué es lo que el resto necesita y en qué usted puede ayudar con una habilidad diferencial.

Su ‘cheque’ mensual va a ser directamente proporcional al esfuerzo que dé para cumplir sus metas.

Siempre hay que estar un paso más adelante. Adaptarse a las necesidades del mercado.

El éxito es el espejo del trabajo del líder. El mejor vendedor de una empresa es quien la creó, porque ama lo que hace.