El vuelo de un alma auténtica: Juan Carlos Ullauri

Entre empresas, aviones y disciplina, el empresario comparte su historia de esfuerzo y las metas que aún quiere cumplir

Juan Carlos Ullauri recibe a todos con una sonrisa espontánea, sin máscaras ni pretensiones. Aunque admite con total naturalidad que no posee un título universitario, su vida es una cátedra de éxito. Bananero, camaronero, empresario y piloto; él nunca imaginó llegar tan alto, pero hoy sus pies están bien puestos sobre la tierra y sus manos listas para nuevos proyectos.

De niño, el amor por los animales lo hizo pensar en la veterinaria. Sin embargo, con una sinceridad que desarma, confiesa que en su juventud prefirió el trabajo antes que los libros. "Era inteligente, pero descuidado", comenta entre risas.

A pesar de su camino alternativo, hoy valora la academia más que nunca, tanto que está pensando en regresar a las aulas, demostrando que nunca es tarde para volver a estudiar cuando el propósito es seguir creciendo profesionalmente. Por eso, su mensaje para la juventud es claro: educarse otorga una identidad y una herramienta que nadie puede arrebatar.

El trabajo siempre dignifica

Juan Carlos conoce el valor del esfuerzo físico. Durante cuatro años en Nueva York, pintó paredes, removió nieve y recolectó desechos. Esas experiencias forjaron su convicción de que cualquier labor honrada enaltece al ser humano.

Pero el rumbo de su vida se transformó gracias a la confianza de su padrastro, Esteban Quirola Figueroa. Él creyó en su potencial cuando pocos lo hicieron y le abrió las puertas de su empresa de aviación.

Inició entonces sus estudios, pero se topó con una asignatura difícil que casi lo obliga a rendirse. El apoyo de un compañero y su propia determinación lo convirtieron en el mejor piloto de su promoción. Actualmente, goza del respeto de sus colegas por su seguridad y pericia en los aires, liderando una flota de tres aeronaves con planes de expansión hacia la mecánica de aviación profesional.

Con un toque de humor, se autodefine como un perfeccionista que busca la trascendencia en cada detalle. "Sueño con cosas que puedo alcanzar para no frustrarme", afirma con la sabiduría de quien prefiere la calidad sobre la cantidad.

Por qué cuesta concebir hoy: pequeños cambios pueden abrir una puerta cerrada Leer más

Sin filtros ni altitudes

¿Dónde compras tu vestuario y quién te asesora? Yo mismo compro mi ropa. Puedo pasarme tres o cuatro horas en la tienda probándome cada prenda. A veces compro aquí y otras veces lo hago en Miami, porque está cerca.

¿Qué diseñadores prefieres? Carolina Herrera, Adolfo Domínguez y, a nivel nacional, Gustavo Moscoso.

¿Qué colores sueles elegir? Me gusta mucho el beige, crema y naranja. También me gus-tan los colores pasteles y cuando viajo a la sierra uso colores oscuros.

¿Qué perfume usas? Casi no uso, pero cuando me pongo, uso Creed.

¿Cuál es tu secreto para no envejecer? No uso ni protección solar. Creo que el secreto es ser una buena persona. No hablo mal de nadie, no me gusta la burla, la prepotencia ni la arrogancia. Y creo firmemente que eso se refleja.

¿Cómo mantienes tus mechones rizados? Compro lo más barato y que sea sin alcohol.

¿Qué redes sociales utilizas más? La que más me gusta y que me parece más sana es Instagram. TikTok me parece más popular.

¿Cuál es tu rutina de ejercicio? Corro, hago bicicleta, hago kayak y luego pesas, cada actividad por una hora. En total, cuatro horas diarias de ejercicio.

¿Y qué comes para mantenerte en forma? Yo hago ayuno intermitente desde hace muchos años. Una sola comida al día. No como muchas grasas, como bastante proteína y verduras. No como postre ni dulces, y no tomo alcohol ni fumo.

Juan Carlos espera viajar al Mundial de Fútbol para apoyar a la Tri Andrés Jurado

Destino al Mundial

Juan Carlos vive el fútbol con la misma intensidad con la que pilota sus aviones. Para él, el próximo Mundial será un escenario de revelaciones. "El mundial es muy peleado, pero pienso que va a ser de sorpresas; un equipo africano como Senegal o Nigeria podría dar el golpe, porque tienen jugadores de nivel europeo", afirma con ojo clínico.

Sin embargo, su fe mayor está puesta en la Tri. Toma como referencia la hazaña de Costa Rica en 2014 para recordar que en la cancha no hay rival pequeño: "Si ellos llegaron a cuartos de final siendo un país con menos tradición futbolística, nosotros definitivamente podemos lograrlo también". Su compromiso es tal que no viajará solo; se lleva a su motor empresarial a las gradas. "Nos vamos a apoyar al Ecuador. Nos vamos todo el equipo financiero de mi compañía para allá, a alentar de cerca", asegura con entusiasmo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!