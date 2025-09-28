El arte de la auténtica pizza artesanal napolitana

Comer pizza es un plan clásico que no pasa de moda, así lo demuestra la gran convocatoria que tuvo Diavolo Rosso

El pizzero Diego Vitagliano estuvo unos días en la ciudad invitado por el restaurante Diavolo Rosso, donde realizaron una colaboración con un menú inspirado en Nápoles, ciudad donde tiene su propia pizzería. En 2023, su pizza fue considerada la mejor de Italia y del mundo; actualmente ocupa el segundo puesto en Italia según el ranking “50 Top Pizza”, reconocido por evaluar las mejores pizzerías del mundo.

Diavolo Rosso abrió su primer local en 2017 en Vía a la Costa, bajo la dirección del pizzero Giovanni Polo, originario de Friuli, al norte de Italia. En 2024, los hermanos David y Sebastián Pareja se asociaron al proyecto, expandiendo el negocio a la Avenida Samborondón en Moderna Plaza y cerrando el local de Vía a la Costa para abrir en Los Ceibos, en La Vista San Eduardo.

Los hermanos Pareja señalan que traer a Diego surgió de su deseo de ofrecer experiencias únicas a sus clientes y darles la oportunidad de probar sabores auténticos y de primer nivel.

Conocían su trayectoria como parte de la nueva generación de pizzeros de Nápoles y valoraban su dedicación, la calidad de sus ingredientes y la delicadeza de su masa desde que abrió su primera pizzería en 2016.

Durante los tres días de colaboración en ambos locales, se presentó un menú degustación que incluyó platos como carpaccio de angus y frittatina de spaghetti, además de varias pizzas del restaurante de Diego, destacando la Carbonara al Tartufo, elaborada con fior di latte, gel de huevo, pimienta cuvè, guanciale crocante y láminas de trufa, una de las favoritas del público.

Nuevas aventuras culinarias

Sebastián asegura que desde que abrieron los nuevos locales tuvieron un propósito muy claro: “Queremos poner a Ecuador en el mapa como un país donde se puede disfrutar de auténtica pizza italiana de primer nivel… Tradicionalmente, nuestro país no ha sido reconocido por su cultura pizzera, y queremos cambiar esa percepción”.

Para cumplir este objetivo, promueven colaboraciones y experiencias gastronómicas en la ciudad, siempre enfocándose en una pizza artesanal con ingredientes de calidad que reflejen un pedacito de Italia en Guayaquil.

