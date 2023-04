Dulces tentaciones

En las comidas familiares o entre amigos, lo mejor siempre viene al final. Por eso, el postre es el dulce más esperado para saborear mientras las conversaciones de sobremesas con los amigos y seres queridos fluyen de lo más alegres y distendidas.

Y es que los dulces están relacionados con los grandes momentos de celebración y recuerdos. De allí que cuando se quiere conmemorar fechas especiales como agasajar a mamá en su día, los postres son la mejor forma de decirle a esa 'personita especial y única' lo valiosa que es en nuestras vidas. También se recurre a ellos en cumpleaños, aniversarios, matrimonios, entre otras fechas especiales, o para superar algún momento difícil, las personas se autorrecompensan con algo dulce. Además, es el gran aliado para compartir cuando nos llegan a casa visitas inesperadas.

Endulzar la vida sí es posible, con medida y sin excesos, para no arruinar su buen propósito de llevar una dieta saludable.

Les compartimos algunas recetas de postres donde las frutas enriquecen su sabor y valor nutricional.

CREPES DE FRUTILLA Y CREMA CHANTILLY

Ingredientes: Crema chantill, 2 tazas leche, 225 g harina de trigo, 6 cdas mantequilla, 2 huevos, 1 cda sal, frutillas (puede agregar rodajas de peras, manzanas y bananos,), 1 cda de esencia de vainilla.

Preparación: Derrita la mantequilla y licue junto con la harina, el huevo, la sal, el azúcar y leche.Caliente en una sartén con un poquito de mantequilla (para que no se pegue el crepe); vierta un poco de la mezcla de la masa y mueva la sartén hasta esparcirla. Voltear.

Repita el proceso con el resto de la masa.

Para las frutas: En la misma sartén poner un poco de mantequilla, las frutillas y el azúcar.

Deje cocinar por 5 minutos a fuego medio bajo, realizando movimientos periódicamente.

Añada la esencia de vainilla, mezclar y retirar del fuego. Forme las crepes adicionando en el centro la crema chantilly

BANANA SPLIT ESPECIAL

Ingredientes: 2 bananas, 3 bolas de helados (una de chocolate, otra de fresa o frutilla y la de dulce de leche), 1/2 cucharada de chocolate amargo derretido, 4 cucharada de crema chantilly, grageas de colores, almendras, 8 cerezas en almíbar.

Preparación: Retire la cáscara de los guineos y córtelos por la mitad. Colóquelos en un plato de banana split. Agregue una bola de helado de los tres distintos sabores. Ponga el chocolate y las almendras sobre el helado. Adicione la crema chantilly en el centro y decore con grageas y cerezas.

Sorprenda a su mamá con este postre Pixabay

CUPCAKES DE VAINILLA CON CREMA CHANTILLY

Ingredientes: 1 ½ taza de harina, 1 cucharada de polvo para hornear, 1 pizca de sal, 120 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente,1 taza de azúcar, 3 huevos, 1 cucharada de esencia de vainilla, ¾ taza de leche, pirotines. Para decorar: crema chantilly y chips de chocolate

Preparación: Precaliente el horno a 180° C. Mezcle la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal; reserve. La mantequilla con el azúcar, bata hasta que no se vean los granos de azúcar y tenga una consistencia esponjosa. Agregue la vainilla y los huevos uno a uno sin dejar de batir. Adicione la leche y la harina, alternando ambas, sin dejar de batir para que no se formen grumos. Vierta la preparación en los moldes de cupcakes, llena hasta ¾ partes.

Hornee durante 20 minutos o hasta que los cupcakes estén doraditos y esponjosos.

Enfríe y decore con crema chantilly, grageas o chips de chocolate.