Cómo diferenciar el ‘clóset mix’ vs. el ‘clóset cápsula’

¿Alguna vez has analizado las características de las prendas de tu armario? Si no sabes cómo definir tu estilo o cuál es el mejor según el tipo de actividades que realizas, Alejandra Paredes, stylist y personal shopper, explica la diferencia entre el clóset mix y el clóset cápsula para que identifiques el que más te guste.

Clóset mix

Ejemplo de clóset mix. freepik

Esta opción se compone de prendas no básicas de diversos colores (como el rojo, azul, verde, amarillo, morado), texturas (como la gamuza, denim, ect.), y estampados. “Es beneficioso para una persona que tiene múltiples actividades durante el día y requiere distintos códigos de vestuario. Con tan solo cambiar los accesorios, calzado o agregar una nueva chaqueta puedes convertir tu look informal a uno más formal”, menciona Paredes.

La experta da un ejemplo de un look parte del clóset mix: si tienes una falda rosada de gamuza la puedes usar en varios eventos. Si es para algo informal va bien con unos zapatos deportivos junto a una chaqueta jean. Pero si ya deseas ir a un evento más casual en la noche, pueden usarla combinada con unos botines, zapatos de taco y una blusa más elegante. Esta opción va bien para alguien extrovertido y que le gusta llamar la atención con sus looks.

Clóset cápsula

Ejemplo de clóset cápsula. Freepik

Invita a optar por aquellos elementos básicos del armario que mantienen un estilo más conservador, atemporal y lineal. Uno de los aspectos principales del clóset cápsula es que priman los colores neutros como el blanco, negro, nude, gris y marrón.

La camisa blanca, el pantalón café, un vestido negro y el cardigan nude son algunas de las prendas características del clóset cápsula. Kate Middleton y Carolina Herrera son algunos de los íconos de moda que optan por esta forma de vestir en sus apariciones públicas. La desventaja, es que no cuentas con una gran variedad de tonalidades a usar y las opciones a combinar son más limitadas en comparación al clóset mix.

Aunque este concepto no es nuevo (ha existido aproximadamente desde la década de los 70), actualmente es uno de los más conocidos actualmente en redes sociales al impulsar a la moda sostenible porque se invierte en poca prendas y no se promueve el consumismo en la industria textil. En promedio, este tipo de armario no debe contar con más de 50 piezas en total (incluyendo vestuario, calzado y accesorios).